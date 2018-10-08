國際考古日推夜宿 十三行系列活動免費報名

2018年10月08日 14:19 中時 高彥哲

新北市文化局所屬的十三行博物館響應國際考古日，將再次舉辦詢問度破表的「夜宿十三行」系列活動，此次四大精采活動，包含夜宿十三行、遺址踏查、史前技能及小小考古學家體驗，將在10月9日10點起開放免費報名，名額有限額滿為止，歡迎大小朋友踴躍參加。

美國考古學會自2011年將每年10月第3個星期六訂為「國際考古日」，全球超過百個慶祝活動。十三行特別邀請民眾共同參與年度盛事，舉辦適合各年齡層的考古活動。

去年首次推出的「夜宿十三行」深受好評，詢問度破表，今年於10月20日至21日再次舉辦，有夜訪博物館、夜遊陽光廣場、與《人面陶罐》共枕等精采活動，體驗與白天不同風貌的十三行，今年僅此一場，限額30人，請把握難得機會！

「重返史前生活」推出多項體驗，包含石器製作、鑽木取火、捲製玻璃珠、使用月桃葉、樹皮自然植物製作墊子及飾品等，讓民眾感受十三行人的生活技能與體驗工藝製作。

此外，「遺址踏查」活動將一次探訪國定十三行、大坌坑、臺北港、訊塘埔4個重要考古遺址，並由專人導覽解說，限額60人。「小小考古學家」體驗則開放6-12歲學童參加，限額50人。

館長陳春蘭表示，考古學門日趨受到各國重視，考古教育與推廣對象廣泛，十三行近年不斷推出兼具知識性、教育性與娛樂性的考古創意活動，希望民眾一步步踏入考古學的世界，創造獨特的博物館經驗。

「2018國際考古日系列活動」全程免費，報名時間自10月9日10點起，額滿為止，錄取名單於10月17日中午12點公告於十三行官方網站，更多活動資訊請至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。

(中時 )