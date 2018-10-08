花蓮港濱綠廊道5件作品到位 「濱海無牆美術館」成型

2018年10月08日 14:19 中時 范振和

花蓮港濱綠廊道《悠游寶貝》橘色鐵雕，在藍天背景下燦爛醒目。（范振和攝）

花蓮港濱綠廊道《鯨囍花蓮港》，是維納斯藝志工侯泰安的鐵雕創作，讓遊客在陸上也能欣賞鯨魚之美。（范振和攝）

花蓮港濱綠廊道海盜船首造型厠所，可親子登高遠眺壯麗海景，相當別致。（范振和攝）

台灣港務花蓮分公司與維納斯藝廊合作，將在花蓮港濱綠廊道設置9件鐵雕藝術品，目前已完成5件，港務公司希望綠廊道成為台灣獨一無二兼具休憩與藝文氣息的「無牆美術館」。

林滿津已完成的5件藝術品，第1件《鄉愁之錨》，是藝術家上山的作品，用廢棄船錨為主材創作，他內心怗記著故鄉，也期盼這件作品，成為一種返鄉的動力。

第2件《回》，是外商電子公司副總經理宋振偉的傑作，他每星期回花蓮一趟，利用廢棄安全護管創作，希望藉此傳輸返鄉遊子企盼有「一條安全回家的路」的心願；第3件《鯨囍花蓮港》，是維納斯藝廊長期志工侯泰安的創作，他認為，很多人在花蓮賞鯨，即使海上沒有看到鯨魚，在陸上也能輕易發現大翅鯨的芳蹤。

而第4件、第5件《逍遙＆悠游》，這是花蓮市維納斯藝廊主人林滿津創作的台灣原生神話故事的兩大主角，日前設置妥當後，引來不少遊客欣賞，紛紛擺姿勢拍照留念。

林滿津說，國慶焰火將在花蓮施放，這是地方一大喜事，因而，她特意彩妝，遊客看到《逍遙天使》，都在猜到底是蝙蝠或貓頭鷹？看到《悠游寶貝》就猜是戴著草莓帽的企鵝或海魚？讓台灣原生神話故事增添幾許興味，可讓「濱海無牆美術館」逐漸成型。

另外，花蓮港分公司總工程師鄭益興說，港公司也編列經費，在花蓮港興建一座集洗手間與海盜船觀光平台的多功能建物，海盜船的船首造型建物上還有可戲玩的溜滑梯，遊客可親子登高遠眺太平洋浩瀚壯景，造型美麗醒目，與5件鐵雕作品，相互輝映。

(中時 )