大陸惠台政策 民調：台灣5成民眾有意西進大陸發展

2018年10月08日 14:21 旺報 簡立欣

今年最受關注的兩岸發展「大陸惠台政策」至今超過半年，是否發揮效應？草根影響力文教基金會8日公布民調結果，其中兩組數據相當有趣：一方面，不相信惠台政策的民眾有4成，表示「普通」的也有4成，等於8成民眾對大陸沒把握；但另一方面，有6成民眾認為台灣機會不足，54.7%民眾（不論藍綠）認為大陸對台有磁吸效應，49.9%民眾願意西進大陸發展。

這項問卷調查針對「大陸惠台政策」了解1100位民眾對此議題的看法，結果可歸類以下三點：

一、約一半台人不了解也不信任陸方政策，但也有一半台人認為該政策有磁吸效應。5成以上受訪者表示不了解惠台政策內容，僅14.9%受訪者表示了解；對大陸政府是否會落實惠台政策，僅21.4%受訪者表示相信，卻有40.1%受訪者表示不相信，38.5%表示普通；但問到「惠台政策對台人是否有磁吸效益」，54.7%受訪者表示有，僅13.2%受訪者表示沒有。

此外，認為惠台條例，是否有助未來就學、就業與創業，30%受訪者表示同意，27.7%受訪者表示不同意。

二、6成台人對台灣未來沒信心。問到與大陸相較，台灣的就業發展機會如何，僅17.9%認為充足，60.1%認為不充足；另外63%受訪者認為政府提供台灣青年創業發展機會不充足，僅19.4%認為充足。

三、半數台人願意西進大陸。問卷顯示，未來如有機會，49.9%民眾願意去大陸就業、創業，31.9%民眾沒有意願；40.1%家長願意送子女到大陸讀大學以上，33.4%不願意；若長期在大陸就業、求學，50.2%民眾表示願意申請「居住證」，25.7%表示不願意。

說明問卷調查結果的中原大學企管系教授林震岩表示，其實台灣人才除了流失到大陸，也流失到歐美日或東南亞其他國家，台灣政府應重視人才流失問題，積極改善就業環境。此外，大陸各地條件不同，兩岸政治環境及生活文化也大不相同，民眾西進大陸就業或求學前，應審慎評估，以免失望；最後他也指出，台青應該瞭解所謂「惠台」政策是為了壯大大陸本身，本身有實力又願意努力者可以前往發展，否則還不如留在台灣，「台灣至少還有小確幸。」

(旺報 )