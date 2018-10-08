世界最貴！日錦鯉「S傳說」 台灣人以5500萬台幣標得

2億300萬元日幣錦鯉，由台灣錦鯉鍾瑩瑩得標。（張朝欣翻攝）

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鍾瑩瑩（右）標下1隻名為「S傳說」的紅白相間錦鯉，堪稱是全世界最昂貴錦鯉。（張朝欣翻攝）

連續獲日本二項大賽總冠軍的「S傳說」錦鯉，上周在日本錦鯉阪井競賣會中，被來自台灣的雲林縣欣昌錦鯉養殖場總經理、華錦顧問董事長鍾瑩瑩以2億300萬日幣，折合台幣為5500萬元標下；鍾瑩瑩父親鍾英哲表示，女兒是受人委託去搶標，外傳可能是要送給阿里巴巴董事長馬雲的退休禮物，是否是真的，還待證實。

鍾英哲說，以往像這樣的錦鯉，最多拍賣6、7千萬日幣，即算天價，但這隻「S傳說」可說是世界錦鯉之王，去年身長才97公分，即拿下二次日本大賽總冠軍，身價翻倍，今年更長到101公分，即有人出價1億日幣購買，飼主乾脆拿出來拍賣，上周在日本錦鯉廣島競賣會中，因採現場直播，她女兒受委託人前往競標，因委託人堅持，最後以2 億300萬日幣，折合台幣5500萬元，擊敗眾多日本買家標得。她女兒目前尚未回台。

鍾英哲強調，他女兒是受人委託標購，委託人是大陸人，外傳可能是要送給阿里巴巴董事長馬雲的退休禮物，但是否如外傳所言，要到明年2月春天，日方將魚交給她女兒，她女兒再將魚交給託人，才會清楚知道。

他說，S傳說體型健壯，紅色斑紋油潤鮮艷、白色質地細嫩潔白，就像美女，是水中的藝術品；S傳說是世界上最貴的錦鯉，牠生下的小魚也很值錢，他已請女兒買了幾條回來準備育種。

鍾瑩瑩為台灣界錦鯉達人，除了在家鄉崙背鄉開設欣昌錦鯉養殖場，也成立華錦顧問公司從事農漁買賣事務，目前尚在日本的鍾瑩瑩於臉書上表示，「S 傳說」魚齡9歲、魚身長101公分，起拍價1000萬日幣（約270萬台幣)，一標100萬日幣（約27萬台幣）或直接加價，最後得標價2億零300萬日幣（約5500萬台幣)，恭喜委託客戶、感謝阪井養魚場，也謝謝默默支持鼓勵的朋友們。

(中時電子報)

文章來源：欣昌錦鯉養殖場

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