美媒：印度戰略地位提升 美陸俄三方爭相拉攏

2018年10月08日 14:14 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國之音（VOA）中文網8日報導說，進入2018年以來，印度忽然成為陸美俄等世界主要大國爭相拉攏的對象。這一現象不僅代表了印度在國際舞台上的地位正在不斷提升，也標誌著世界地緣政治的核心焦點正在向印度洋地區飄移。

但報導指出，與印度在國際社會中蒸蒸日上的地位相悖，印度的國內問題仍然矛盾重重。種姓衝突、宗教衝突依然尖鋭，政治腐敗案件依然層出不窮，就連印度近年來引以為豪的經濟增長數據，也遠沒有外界所描述的那般光鮮亮麗。2019年將是印度的大選年，莫迪總理希望抓住印度國際地位提升的政績，來平息國內民眾對於經濟下滑的負面反應。

在去年陸印洞朗對峙之後，美國、日本、澳大利亞便加大了拉攏印度組成四國同盟的力度。今年8月，美國國會通過了新的《國防授權法案》，該法案將為印度提供豁免權，使其在購買俄羅斯武器時免遭制裁。美國還宣布，授予印度《戰略貿易許可地位》（STA-1），遂令印度成為唯一獲得這種地位的南亞國家。這種地位將使得印度能夠從美國進口各類高科技產品，包括敏感的防禦技術。

9月初，美印兩國外長和防長在新德里舉行2+2會議，簽署了《通信、兼容與安全協議》。該協議允許印軍使用美國裝備上的高端加密通信設施，為印度從美國進口高科技武器鋪平了道路。雙方還在會後的聲明中宣告，美國承認印度是「主要防務夥伴」，美印兩國互相承認對方為「戰略夥伴」，同意加強「防務和安全夥伴關係」，加強國防和安全合作，加強兩國海軍之間的人員交流，加強在西印度洋的海上合作。

而就在10月5日，印度總理莫迪與在新德里訪問的俄羅斯總統普丁簽署了購買價值55億美元俄國S-400遠程地對空飛彈系統的協議，兩人還發表聯合聲明稱，印俄兩國將在2018年內舉行海陸空三軍聯合軍演。

上個月，大陸因購買俄羅斯同樣的設備而受到美國的制裁，但這一次，印度卻獲得了美國的「總統豁免」。美國對於印度購買俄羅斯武器系統開一面，正是源於美國將大陸（而非俄羅斯）視為全球範圍內頭號競爭對手，而印度在制衡大陸的戰略中或將發揮重要的作用。

今年4月，陸印兩國領導人在武漢非正式會晤，似乎為兩國關係的回暖奠定了基調。此後，陸印在雙邊貿易、地區性合作等方面確實做出了一些改善。大陸十一國慶前夕，大陸駐印度大使羅照輝在接受印度媒體《論壇報》（The Tribune）專訪時表示：「當前，中印關係企穩回升，步入發展快車道。」

然而，美國之音報導說，印度一些觀察人士則認為，陸印關係改善只是表象，兩國之間深層次的矛盾並未得到有效化解。印度智庫「布魯金斯印度」（Brookings India）外交政策研究員齋商卡（Dhruva Jaishankar）認為，陸印兩國關係並沒有得到一個明確的「重新定位」，印度對於大陸的警惕並未因「武漢會晤」而放鬆下來。

齋商卡在該智庫網站上撰文指出：陸印兩國之間的差異「仍然很大」，比如，邊界爭端問題，大陸「一帶一路」倡議所涉及的主權和可持續性問題，雙邊貿易逆差仍在擴大，以及全球治理等問題。他認為：「與外界廣泛的報導相反，武漢峰會（所涉及的內容）實際上已經考慮了將近一年的時間了，但是，印度和中國都沒有做出任何重大的讓步。」

美國之音指出，總之，當前陸印之間的關係遠非牢固。印度官方和智庫十分清楚美國拉攏印度制衡大陸的目的，也瞭解地緣政治的變化為印度發展帶來的機遇。目前來看，印度還只是希望在陸美貿易戰中抓住機會，吸引更多的外資，招徠從大陸轉移出來的國際製造業企業。長期來看，如果印度不能從大陸得到更多的實惠，或者，大陸沒能在印度傳統勢力範圍地區給予印度足夠的「大國面子」，印度隨時都有與美日建立「類同盟」關係、為大陸一帶一路製造麻煩的可能性。

10月4日，印度「可持續就業中心」（Centre for Sustainable Employment）發布的一份研究報告稱，近年來，儘管印度經濟的增速可觀，卻沒能為印度創造出足夠的工作機會。在GDP平均增速6.8％的5年間，印度的就業增速只有0.6％。莫迪總理的經濟諮詢委員會號稱，政府的經濟政策使得2017年印度新增了1280萬個工作機會，但實際情況遠非如此。由於具有勞動能力的適齡人口逐年增加，就業人口比例實際上不升反降。該報告稱，印度年輕人的失業率已經高達16％。

儘管今年第二季度印度經濟成長率達到了8.2％，但很多經濟學家都對政府的統計數據表示出質疑。最近三個月以來，印度盧比頻頻跌破歷史記錄，成為亞洲表現最差的貨幣。與此同時，印度原油價格上漲，貿易逆差加劇，通脹問題嚴重。美國皮尤中心（Pew Research Center）進行的一項民意調查顯示：2018年，印度民眾對目前國家經濟狀況感到滿意的比率比2017年下降了27％，是該項調查所涉及的27個國家中降幅最大的。

美國之音說，一些人將印度的經濟問題歸咎於莫迪政府的經濟政策，包括兩年前轟動全球的「廢鈔政策」，曾造成印度社會貨幣流動性的嚴重不足。另一些人則指責現政府數據造假，為了引起國際社會關注而在經濟數據中「摻水」。不久前，莫迪總理被爆出涉及一項「官商勾結」的黑幕事件，反對黨指責他在採購法國「飆風」（Rafale）戰機時涉嫌「權錢交易」，並威脅將在國會對他進行彈劾。

總之，莫迪上台以來，儘管提出了一些類似「印度製造」、「東向行動」等振興經濟的口號，但其內閣在國內問題治理方面的表現，遠不如他在外交事務中所取得的成就。明年，印度將迎來大選年。觀察家們普遍認為，莫迪會繼續發揚其在國際舞台上長袖善舞的作風，與世界主要大國保持平衡的關係，並以此作為他爭取連任的一項主要政績，沖淡國內民眾的不滿情緒。

(中時 )