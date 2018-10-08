6旬男假教材真行騙 詐騙新手爸媽得手近600萬

61歲溫姓男子經營格連杜曼股份有限公司，涉嫌販售仿冒教材牟利。（葉書宏翻攝）

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溫男自稱是美國格連杜曼公司授權，販售劣等的假教材充當正品，不法獲利近600萬。（葉書宏翻攝）

61歲溫姓男子經營格連杜曼股份有限公司，2014年至2016年期間在全台各地婦幼展參展，在展場高掛「美國格連杜曼教育學院」、「天才寶寶杜曼胎教法」等海報，佯稱取得國際知名幼教專家授權，販售低成本的仿冒教材，全台近60人受騙上當，不法獲利近600萬元，警方循線逮捕溫嫌等14人，訊後依詐欺罪法辦。

警方調查，溫嫌利用到全台各地婦幼展參展機會，在展場張掛杜撰的「美國格連杜曼教育學院」、「天才寶寶杜曼胎教法」及國際知名幼教專家格連杜曼博士肖像海報布條，標榜是經美國格連杜曼公司合法授權；另外，業務強調，絕對由格連杜曼博士研發，購買後會定期到府教學服務。

被害民眾以數萬元至20萬元不等價格購入教材，其中經濟較為拮据的新手爸媽，採用分期付款，但錢付了以後，收到的教材品低廉，更沒有所謂的到府服務；各大親子討論區更串連被害人組成自救會，於2018年1月間向立法院黨團陳情，影響層面廣泛。

溫嫌曾於2018年1月間因廣告不實，遭公平交易委員會罰款50萬元；「美國格連杜曼公司」以書面跨海指證，保二總隊刑事警察大隊偵查第一隊清查已有近60名被害人出面指證，不法獲利近600萬元。

警方呼籲，民眾購買商品時應向原廠求證，已主動清查相關受騙被害人，若民眾也曾遭受相同手法詐騙，可備妥相關購買證明資料，主動與保二總隊刑事警察大隊聯繫。

(中時 )

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