第一次！支持民主黨 小天后泰勒絲罕見表態

2018年10月08日 14:28 中時電子報 楊幼蘭

美國「國民小天后」泰勒絲

美國期中選舉11月即將登場,各黨派候選人加足馬力,四處造勢拜票。

而罕見的是,以往向來不願對政治發表意見的美國「國民小天后」泰勒絲(Taylor Swift)竟然表態,支持出馬角逐參院席位的布雷德森(Phil Bredesen),以及角逐眾院席位的庫柏(Jim Cooper),而他們都是田納西州民主黨候選人。

據CNN新聞網8日報導,泰勒絲坦承,以往她一直不願對政治發表意見。然而,她在有超過1億粉絲的Instagram上貼文表示,「由於過去兩年來我人生中,還有世界上的幾次事件,如今我的看法已經截然不同」。

28歲的泰勒絲說,她投票的標準,始終放在候選人是否會保護人權,並為人權奮戰上。而她認為,人權是所有美國人與生俱來的權利。

小天后說,她投票的標準,始終放在候選人是否會保護人權,並為人權奮戰上,現在是如此,以後也一樣。而她認為,人權是所有美國人與生俱來的權利。她並強調,自己相信要為男女同性戀、雙性戀、跨性別者與對性別感到迷惘的酷兒(LGBTQ)爭取權利,而任何因性向或性別而產生的歧視都是錯的。

「我認為,我們仍在這國家看到,因膚色而產生的系統性種族歧視,」她說,而這「很普遍,並令人恐懼、厭惡」。

她痛批目前擔任眾議員的共和黨參議員候選人布萊克本(Marsha Blackburn),「我過去一直、未來也會繼續投票給女性,可是我無法支持瑪莎.布萊克本,她過去在國會的投票紀錄令我震驚,簡直嚇壞了。」

泰勒絲說,布萊克本投票反對女性同工同酬,更投票反對保護婦女免受家暴,攻擊與約會強暴等的「反婦女暴力再授權法案」(Reauthorization of the Violence Against Women Act)。

而泰勒絲所支持的布雷德森2003-2011年曾擔任田納西州州長,他得知獲得小天后支持後,隨即在推特上致謝。

(中時電子報)