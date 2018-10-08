第一次！支持民主黨 小天后泰勒絲罕見表態

泰勒絲一改長久以來不談政治的堅持，7日罕見在Instagram上表態將支持田納西州民主黨參眾兩院候選人，圖為她6月22日倫敦演唱會中高歌的神情。（美聯社）

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中時電子報
美國「國民小天后」泰勒絲

美國期中選舉11月即將登場，各黨派候選人加足馬力，四處造勢拜票。

而罕見的是，以往向來不願對政治發表意見的美國「國民小天后」泰勒絲（Taylor Swift）竟然表態，支持出馬角逐參院席位的布雷德森（Phil Bredesen），以及角逐眾院席位的庫柏（Jim Cooper），而他們都是田納西州民主黨候選人。

據CNN新聞網8日報導，泰勒絲坦承，以往她一直不願對政治發表意見。然而，她在有超過1億粉絲的Instagram上貼文表示，「由於過去兩年來我人生中，還有世界上的幾次事件，如今我的看法已經截然不同」。

28歲的泰勒絲說，她投票的標準，始終放在候選人是否會保護人權，並為人權奮戰上。而她認為，人權是所有美國人與生俱來的權利。

小天后說，她投票的標準，始終放在候選人是否會保護人權，並為人權奮戰上，現在是如此，以後也一樣。而她認為，人權是所有美國人與生俱來的權利。她並強調，自己相信要為男女同性戀、雙性戀、跨性別者與對性別感到迷惘的酷兒（LGBTQ）爭取權利，而任何因性向或性別而產生的歧視都是錯的。

「我認為，我們仍在這國家看到，因膚色而產生的系統性種族歧視，」她說，而這「很普遍，並令人恐懼、厭惡」。

她痛批目前擔任眾議員的共和黨參議員候選人布萊克本(Marsha Blackburn)，「我過去一直、未來也會繼續投票給女性，可是我無法支持瑪莎．布萊克本，她過去在國會的投票紀錄令我震驚，簡直嚇壞了。」

泰勒絲說，布萊克本投票反對女性同工同酬，更投票反對保護婦女免受家暴，攻擊與約會強暴等的「反婦女暴力再授權法案」（Reauthorization of the Violence Against Women Act）。

而泰勒絲所支持的布雷德森2003－2011年曾擔任田納西州州長，他得知獲得小天后支持後，隨即在推特上致謝。

(中時電子報)

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