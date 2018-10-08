台中》中市檢警環破獲公墓違法露燃營建廢棄物

2018年10月08日 14:31 中時 盧金足

台中市潭子區第七公墓遭人棄置營建廢棄物並點火焚燒，台中市政府環保局接獲通報後，隨即啟動「檢警環」機制，利用鄰近制高點架設遠端即時監控設備，鎖定可疑車輛，並於好發時段埋伏，順利破獲違法棄置及露天燃燒廢棄物的游姓嫌犯，將依違反廢棄物清理法，移送台中地檢署偵辦。

環保局長白智榮表示，環保局於夜間時段連續接獲通報，指稱潭子區豐興路一段及潭興路一段附近聞有濃厚燒焦惡臭異味，環保局立即派員沿異味來源進行地毯式巡查，發現潭子區第七公墓一偏僻地點，遭人惡意棄置並燃燒營建廢棄物。

環保局立即啟動「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」機制，由地檢署檢察官統籌規畫，環保局於好發時段埋伏且架設遠端監控設備，透過雲端即時傳輸，鎖定違法傾倒垃圾車輛的車號，並與保安警察第七總隊第三大隊第二中隊展開追查，並通知涉嫌重大的游姓男子到案說明。

游嫌說自己因不知法律規定而違法，另一廖嫌則指出自己受僱至案發地點清除廢棄物，再至私設場址非法堆置。全案偵查後，相關涉案人員已依違反廢棄物清理法，移送地檢署依法究辦。

環保局長白智榮表示，透過「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」平台機制，有效提升查緝效率，打擊非法傾倒或排放空汙的罪魁禍首，呼籲業者切勿隨意燃燒及棄置廢棄物，避免觸犯法律，最高可處100萬元罰鍰。

此外，若涉及違法受託從事廢棄物傾倒燃燒處理，將再面臨1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

(中時 )