防堵非洲豬瘟 海運首件生豬肉品入台

2018年10月08日 14:55 中時 游昇俯

旅客違規攜帶臘腸。（防檢局提供）

非洲豬瘟疫情在中國大陸蔓延，農委會防檢局持續與關務署加強邊境管制查緝，統計上周10月1日至7日，查獲旅客自大陸違規攜帶未煮熟之豬肉產品入境共4件，其中包括一例為大陸籍民眾搭乘福建平潭直航台北港船班所查獲，為海運查獲違規案例首例。

防檢局表示，上周查獲旅客違規攜帶生豬肉製品入台共4件，包括桃園機場攜帶香腸入境一例、花蓮機場攜帶臘腸一例、高雄機場攜帶肉餡一例，以及首度查獲經由海運攜帶包肉丸子進台北港一例，皆依動物傳染病防治條例，處以最高額1萬5千元罰鍰。另有40件違規攜帶豬肉產品入境，則處以3千元罰鍰。

在上周違規攜帶生豬肉品入境者中，花蓮機場及台北港案例為大陸籍旅客。防檢局動物防疫組組長彭明興表示，分析過去裁罰案件樣態，違規者以入籍我國之大陸人士居多，故防檢局已與移民署及大陸委員會合作，加強對原陸籍新住民進行宣導。

此外，防檢局持續採樣旅客違規攜帶肉類，送交家畜衛生試驗所檢測，迄今檢驗165件，結果均為陰性，未帶有非洲豬瘟病毒。

經比對世界動物衛生組織疫情資訊，目前大陸非洲豬瘟疫情累計擴及8個省／區共29例，防檢局提醒，防範疫病入侵，仍不可掉以輕心。

(中時 )