年底選舉壓力大不大？丁守中上節目測驗壓力指數全場最低!!

2018年10月08日 14:30 中時電子報 綜合報導

年底大選將近，國民黨提名台北市市長候選人丁守中參加網路節目中與台北市議員候選人李柏毅、林杏兒一起做壓力測試心理測驗；在測試壓力的心理測驗中，要現場來賓票選單獨一個人的時候吃飯最不想與哪些人共桌，丁守中以及李柏毅選擇了不跟強烈放閃的情侶共桌，壓力指數為現場最低，結果出乎大家意料；而林杏兒則選擇了不願與感覺在談正事的男士共桌，獲得了壓力指數99%現場最高。

揭曉了壓力指數後，台北市長候選人丁守中表示，面對年選雖然身體疲憊，但是他的精神卻相當振奮，主持人詢問丁守中如何保持身心狀態及抗壓性，丁守中大方分享幾個自己的舒壓小撇步，除了在節目中介紹從留美至今各個時期自己的紓壓方式，丁守中指出在高壓的高座環境之下工作要保持愉悅的身心，適當的休閒活動相當重要，透過這些經驗也推動了許多相關政策；丁守中表示，民眾其實早年要登山與潛水都需要換證，對喜愛大自然的朋友來說，是一件相當麻煩的事情，在制定了「開放山林擁抱、大海之前」之後，讓民眾在舒壓的休閒活動上有了更多元的選擇與彈性。

此外，台北市議員候選人李柏毅與林杏兒在節目中也各自分享了自己排解壓力的方法，對比丁守中的健身套餐，李柏毅的舒壓方法則是透過冥想，透過沈澱自己紛擾的心重新構思，修正短中長期目標調整步伐。而林杏兒最愛的紓壓方式是shopping，但由於選舉期間分秒必爭所以改由與辦公室同仁一起舉辦零食會在緊湊的選舉步調加上一些休止符，喘口氣。

(中時電子報)