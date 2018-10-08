藏玄機？詹順貴發三千字辭職聲明 李正皓13字翻譯

2018年10月08日 14:40 中時電子報 謝雅柔／綜合報導

觀塘案環評在即，環保署副署長詹順貴今早卻在個人臉書貼出3000字辭職聲明，並感謝蔡總統、行政院前院長林全的愛護、環保署長李應元的充分授權與支持，但卻未見感謝行政院長賴清德。對此，國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓說詹的請辭全文落落長，若要翻譯成一句話，就是「對賴清德的不滿已經忍無可忍」這13字。

詹順貴在上周三的環評大會請假，引發外界猜測是否因不滿行政院欲強行闖關、通過觀塘案，憤而「請辭以明志」。原先詹曾出面澄清當天並未辭職，不過卻在今天發表三千字辭職聲明。

對此，李正皓在臉書指出，詹的請辭全文落落長，若要翻譯成一句話，就是「對賴清德的不滿已經忍無可忍」。他列出三個理由證明他的猜測，包括一、請辭文公開點出賴清德行政上錯誤。李說政務官來來去去是常態，多數政務官請辭時理由總是含糊不清，為自己也為長官留一些日後好相見餘地。但詹順貴請辭文中卻指明第三天然氣接收站，因賴院長過度期待發言，釀成部分委員退席抗議，接著又被迫過於密集加排大會，讓委員更加不滿，消極不出席杯葛，不僅環評制度公信力盡失，甚至連正常運作都有困難。李說這已是公開指責賴清德決策躁進、錯誤，若非對賴清德忍無可忍，又怎會如此赤裸打臉賴清德？

第二點，詹的請辭文公開抱怨賴清德架空自己。李正皓提及詹順貴請辭文的最後一段寫到「最近一年，他在行政院可以完整、深入討論政策的機會，已然大幅減少⋯實有愧職守」。文字內容雖是說自己有愧職守，但李正皓說細讀請辭文上下文意，不難發現詹順貴是在抱怨賴清德上任後架空自己。「請問一個被架空的環保署副署長，又怎能吞下觀塘工業區環評所受的委屈呢？而最近一年的行政院院長不是賴清德是誰？」

最後一點則是詹順貴的請辭文中，多次感謝林全、蔡英文，卻獨漏賴清德。李說這些都可看出詹順貴對林全的信任與栽培抱持著滿滿的感恩，但翻遍詹順貴的請辭全文，完全找不到任何對賴清德的感謝與尊敬。李說詹順貴僅感謝「前任」長官，卻忽略對「現任」長官的感謝實屬少見，顯然詹順貴對賴清德真的已經忍無可忍了。

(中時電子報)