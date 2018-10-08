環評委員給賴揆的公開信：觀塘案不該是交換籌碼

2018年10月08日 14:50 中時 李宜秦

環保署今日下午再次召開環評大會審查觀塘案，環評委員劉小如表示不會參加今日的環評，好讓行政院長賴清德了解拿深澳交換觀塘這樣的說法是荒謬的，她今日也發給賴清德一封公開信，寫道「若觀塘案不過是未來某個案子交換的籌碼，請告訴我們吧！」

劉小如表示，她不會參加今天觀塘案的環評大會，她說「環評應該獨立於經濟利益，以減少、預防開發行為對環境的影響」，直指賴清德所說的「拿深澳交換觀塘」非常荒謬，表示「政府與開發業者都應該站在客觀立場審核，照著制度來討論」。

劉小如表示，現在終於瞭解深澳陸域生態調查評估能在報告不到300字的情況下，得到半數委員過關的原因，「原來深澳電廠只不過是用來跟觀塘開發案交換的籌碼」。

劉小如在寫給賴情德的信中提及，「若在你的運籌帷幄裡，觀塘也不過是未來某個案子的交換籌碼，請告訴我們吧！請不要讓我們與環保署繼續為此案折騰，更請不要讓環保署為了未來能輕易達成你交付的任務，設法增聘身份不具中立性的環評委員，這樣不但徹底破壞環評制度存在的意義，更會是台灣發展史中一個重大的污點」。

環委王价巨也在臉書表達不滿，他表示努力了一年多，卻仍盼不到積極回應與有效對話，今天下午還決定要靠政治力闖關，「身為環評委員，這是痛」，他還是把一年多來的意見寄到環保署裡，但能改變嗎？也不期待了。

王价巨認為，觀塘環評會議拒絕公民團體入場旁聽，直接進入內部討論跳過公民提問、委員提問與申請單位回應，顯然有會議瑕疵。環評會議應是公開透明，但所有問題在沒經過委員確認前就逕行表決，對環評委員會的信任基礎恐有衝擊。他強調環評是公民素養建立最有成效的會議，勿以個案打破長久建立的會議制度程序。

(中時 )