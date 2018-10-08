烏日副都心帶動繁榮！前竹區段徵收8日起公告開辦

2018年10月08日 14:45 中時 盧金足

台中市烏日前竹區段徵收案經內政部8月28日核定准予辦理，市府已於日前寄發區段徵收公告通知給相關權利人，10月8日起至11月7日止公告徵收30日，請相關權利人詳閱相關公告資訊，確保自身權益。烏日前竹地區面積約110.71公頃，賦予為「綠活住宅基地」。

烏日副都心具備中台灣交通樞紐優越條件，同時賦予烏日前竹地區，面積約110.71公頃，為「綠活住宅基地」，該區依都市計畫規定應以區段徵收辦理整體開發，市府已依法完成前置作業，並經內政部准予區段徵收，進入實質開發作業。

台中市政府規畫「大台中123」奠基工程，建構1條山手線、2大海空港、3個副都心的空間發展策略，透過計畫性的整體開發及便捷的交通建設，帶動多核心區域均衡發展，解決城鄉差距問題。

烏日前竹區段徵收案，預計11月發放徵收補償費，明年9月開始施工，2020年7月安置街廓抽籤及配地作業，2021年7月進行抵價地抽籤及配地作業。因開發區內涉及旱溪排水截彎取直工程，較為複雜，全區預計2024年完工並點交土地。

地政局長張治祥表示，市府推動區段徵收作業，徵收前積極進行協議價購，1月15日至6月22日召開12場次協議價購會議，成功與土地及土地改良物所有權人460多人，以價購方式取得產權，建築改良物所有權人同意比例約67.61％，農林作物所有權人同意比例約48.77％。

保障區內地主及所有權人權益，訂全國高抵價地比率50％，並建置完善的區段徵收安置計畫，共提出「合法建物原位置保留」、「優先分配安置土地」、「房租補助費」、「社會住宅安置」、「臨時中繼住宅安置」、「一分配戶一住宅單元」、「特別救助金」及「二、三級產業安置」等8大安置措施，保障既有住民權益。

張治祥也指出，未來開發完成後，將提供1公頃社會住宅用地，預計可興建300戶社會住宅單元，落實居住正義。

為方便區內土地所有權人申請發給抵價地及申請相關安置措施等作業，市府除於上班日由地政局區段徵收科受理收件外，另安排於即日起至11月7日公告期間(每周一至周六，國定假日及周日不受理)，每日上午9時30分至12時、下午1時至4時，於烏日區公所提供在地收件服務，有專人輔導及解說。

(中時 )