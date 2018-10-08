恐怖情人多次要求復合不成 焚車自焚卻怕燙逃命

此為示意圖，與本案無關。(記者葉書宏/翻攝)

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44歲林姓男子與李姓女友分手後，屢要求復合遭拒，他在106年間某日凌晨以電話恫嚇李女，要分手就「放火燒光你全家和鄰居」，當晚接李女下班遭拒竟怒開李女車子到李家門前，坐在車內以汽油點火自焚，因不耐高溫逃離，經李家報警通報消防隊滅火才得以控制火勢。台中地檢將他依公共危險罪起訴。

起訴書指出，林男與李女因故分手後，多次提出復合，甚至曾經將汽油自淋在身上、持打火機作勢點火激烈行為要求李女回心轉意，經李女搶下報警，才平息風波。

林男在106年12月24日凌晨2時許打電話給李女，再度表明希望復合遭拒，他竟恫嚇「如果要和我分手的話，我就放火燒光你全家和鄰居」、「大家走著瞧」等語。林男不罷休晚間去李女上班地點接人又遭拒絕，事後，他持續撥打李女手機，李女父母接聽電話對林好言相勸，林男不但不聽勸，還說「要將事情做好」，兩老察覺有異，詢問得知林男曾恐嚇放火，在家擔心得不敢睡。

林男憤怒深夜到加油站，購汽將5個5公升空瓶裝滿，放進李女的車子副駕駛座腳踏板，開到中市豐原區的李家門前，在駕駛座以打火機點燃衛生紙引火燃燒，副駕駛座起火，他因受不了高溫而喊叫逃離。李父在客廳聽到異聲出門探查，發現林男放火衝出車外，立即將他壓制在地，李母報警經消防隊前來搶救，火勢才未擴大。

林男否認恐嚇及放火，供稱他只是想保持良好關係，他有自殺、自焚習慣，當天並沒有要衝撞李父，只是抗議李父拆散兩人，他在車內放火是想自焚，他停車的自焚處，就算引燃不會對他人造成生命或財產的損失。

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