遠東航空冬「濟」戀歌 桃園-濟州幸福開航

2018年10月08日 14:52 工商 張佩芬

烤黑豬肉。圖：濟州駐台觀光推廣辦事處

遠東航空10月起正式首航桃園-濟州定期航線，也是今年新增的第一條東北亞航線，每週一、五共營運兩班；去程航班FE722 下午6時40分自桃園出發；回程航班編號FE721 下午10時35分自濟州出發，以165人座之MD機型執飛，只要2小時即可輕鬆抵達韓國超人氣的度假勝地。

遠航發言人盧紀融副總表示，目前往韓國旅遊免簽證，桃園-濟州航班晚去晚回，北部旅客星期五下班後直接往機場搭機，中南部旅客也方便配合高鐵或巴士，直飛約2小時，即可展開4天3夜的周末假期，建議上班族們可相揪男女朋友去渡個冬「濟」戀歌的美好假期，閨蜜們也可以一同來個旅遊加血拼之旅，說走就走，好幸福!

濟州島位於韓國西南方，是韓國當地最知名的離島及度假勝地，一年四季各有特色，春天有油菜花田，夏天感受海島風情，秋天賞芒草花海，冬季體驗浪漫雪景。除此還可走訪世界遺產-城山日出峰等知名自然景點，參觀泰迪熊博物館、泡菜博物館、凱蔕貓樂園等特色主題館。另外，濟州島的黑豬肉烤肉料理也是熱愛美食的台灣旅客不容錯過的。

慶祝桃園濟州新航線開航，遠航與特約旅行社共同合作團體行程，超優惠價5,999元起（未稅價）。行程內容請洽下列旅行社:

寶馬假期 02-2523-0066 http://www.ponytour.com.tw

日紳旅行社 02-2523-0566 http://www.rishentour.com.tw/

山富旅行社 02-2551-8866 https://www.travel4u.com.tw/

逸歡旅遊 02-2509-1327 http://www.1-one.com.tw/

金廈旅行社 02-5580-8666 http://www.jinxia.com.tw/

(工商 )