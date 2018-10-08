有沒有打方向燈？ 事故鑑定自相矛盾 機車右轉遭撞獲判無罪

2018年10月08日 15:20 中時 李文正

陳姓機車騎士前年7月，騎車經過承德路7段、公館路交叉口，右轉遭到後方劉姓騎士追撞，後車騎士左膝挫傷，控告陳未打方向燈，涉犯過失傷害罪，但法官認為，車輛事故鑑定委員會意見書，一下說，右轉車未注意後方是肇事主因，一下又說，後車要採取必要安全措施，理由、結論自相矛盾，基於罪疑唯輕原則，判決前方陳姓騎士無罪。

陳姓騎士前年7月6日下午近3點，由承德路7段南往北，行經公館路交叉口，右轉時遭到後方劉姓騎士的重型機車追撞，人車倒地，劉右膝蓋挫傷。

後車劉姓騎士認為，陳的機車和他並行，突然切往右側，又沒有打方向燈，因而釀成車禍意外。但前車陳姓騎士稱，早在前方路口20到30公尺處，已經開啟方向燈，事故發生後，立刻將電門關閉，方向燈因而沒有閃爍。

法官依機車撞擊痕跡，陳的右側車身與劉的車頭發生碰撞，可見兩車肇事前為同一車道，前後車的關係。另外，台北市車輛行車事故鑑定覆議委員會，在鑑定書意見的路權歸屬，提到「駕駛人應注意車前狀況及兩車併行之間隔，隨時採取必要之安全措施」，但覆議意見欄竟然記載「被告右轉彎未注意右後方來車為肇事主因」，一下說後方應禮讓前方，一下又說左前方陳的機車未禮讓後方機車，報告內容「自相矛盾」。

法官認為，檢方提出的各項證據，無法證明前車沒有打方向燈，肇事責任也無法證明，前車卻有有違反注意義務，基於罪疑唯輕、無罪推定原則，判決前車無罪。

(中時 )