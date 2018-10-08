新竹》徐茂淦復職 重回新豐鄉公所

2018年10月08日 14:51 中時 莊旻靜

新豐鄉長徐茂淦7月下旬因案遭到收押，舉鄉嘩然，新竹縣政府指派代理鄉長郭慧龍，不過徐茂淦在各界連署、聲援下，8日復職，他指出，會在剩下的任期積極完成階段性的任務，他也說，「我絕對是一個正直的人」、「沒有讓鄉公所同仁做違法的事情」。

新豐鄉公所7月下旬爆發技工涉嫌放任環保工程業者，到新豐掩埋場傾倒營建廢棄物一案，而徐茂淦被指居中圖利，隨後遭到收押，由於他鄉長任期到11月24日屆滿，不過縣府隨即指派參議郭慧龍代理新豐鄉公所。

徐茂淦在各界連署聲援下，8日起復職，重新執掌新豐鄉公所，他表示，他「絕對是一個正直的人，絕對遵守各項國家規定」，也沒有讓鄉公所的同仁做違法的事情。

徐茂淦也說，他在這段時間感觸良多，幸好獲得村長們的信賴、代表會提案，以及各界連署，對於大家的鼓舞打氣，他也銘記在心，會秉持以往，在剩下的任期內，繼續與鄉公所團隊，完成階段性任務。

徐茂淦細數任內尚未完成的工程，包含埔和社區城鎮之心計畫、王爺橋改建、前瞻計畫各項專案，還有新豐國中、小以及忠孝國中前的通學步道、觀海大道景觀工程等，期望透過各項計畫，讓大家看到新豐的進步與改變。

關西鎮長吳發仁、芎林鄉長莊雲嬌、橫山鄉長古榮耀等8日都出席他的復職儀式，徐茂淦致詞時也感謝鄉鎮長聯誼會的連署，使縣長邱鏡淳點頭讓他復職，他也向到場的縣府祕書長蔡榮光承諾，會認真努力回報縣長，做好剩下任期。

徐茂淦也送上自製的陶壺給代理鄉長郭慧龍，感謝他這段時間對新豐的付出，儀式中也有人贈花，歡迎他回歸鄉長職務。

(中時 )