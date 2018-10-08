台巴簽署聯合聲明 聚焦投資經貿和基礎建設

2018年10月08日 15:04 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天與巴拉圭總統阿布鐸簽署聯合聲明，承諾持續深化兩國傳統友好邦誼，台巴將開啟新階段關係，聚焦在促進投資、增進貿易及推動基礎建設，並在2018年至2023年間付諸實施。阿布鐸強調，兩國情誼奠定在相同的信仰，而非利益的交換。

蔡英文總統今天上午會晤巴拉圭共和國總統阿布鐸伉儷，蔡英文表示，這不但是阿布鐸總統第一次以總統身分訪問台灣，也是上任後的第一次國是訪問，非常具有意義。

她說，她上任以來到巴拉圭訪問兩次，第一次參觀了「飼料生產計畫」的工廠，及「蘭花產業發展計畫」的展銷中心。第二次則參加了「台巴科技大學」先修班的開課儀式，也看到了白鯧魚繁殖成功的成果。

蔡英文強調，台灣和巴拉圭在各領域的合作，有兩國人民共同努力的心血，也充滿許多人的理想和期待。「我們會加強獎學金及各項技職訓練合作，也將調高巴拉圭牛肉輸入台灣的配額，來促進雙邊經貿關係」。

今年2月《台巴經濟合作協定》已經生效，阿布鐸此次來訪，也將親自主持巴拉圭投資商機說明會，促進雙方企業界的互動交流。

蔡英文表示，今年台灣和巴拉圭建交邁入第61年，巴拉圭政府新領袖新氣象，「我們也期待透過今年兩國元首的互訪，未來台巴的合作交流，能夠有更多新進展、新成果」。

阿布鐸則表示，他非常榮幸到訪台灣，來到台灣有回到家的感覺。他就職之後的第一次國是訪問決定來台灣，是因為兩國邦誼是奠定在共同價值上。「雖然彼此地理距離遙遠，但有相似的歷史，兩國情誼奠定在相同的信仰，而非利益的交換」。

阿布鐸強調，他對此次訪台有特殊情感，他的父親在60年前曾親自見證兩國建交。他也盼可將當初種下的理想和夢想，繼續發揚光大。巴拉圭是台灣真實的摯友，希望未來兩國能進一步深化合作關係，共謀人民福祉。

隨後，兩國元首也共同簽署「聯合聲明」，重申台巴兩國基於民主機制共享的價值與原則，承諾持續深化兩國傳統友好邦誼。

台灣在聲明中感謝巴拉圭長期堅定支持其全面參與國際組織之友誼，巴拉圭則肯定台灣對經濟、教育、農牧及花卉等領域之協助，對巴國發展做出重要貢獻。台巴兩國將開啟新階段關係，聚焦在促進投資、增進貿易及推動基礎建設，並在2018年至2023年間付諸實施。

(工商 )