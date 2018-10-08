阿聯酋航空優惠機票開賣 規劃冬遊趁現在

2018年10月08日 15:25 工商 張佩芬

阿酋航空現正為台灣旅客推出至歐洲以及北非地區的優惠票價，台灣旅客可以利用優惠票價與家人朋友們規劃冬季旅遊。經濟艙票與商務艙未稅15,000與86,550元起，購票日期自即日起至2018年10月22日止，出發時間則自2018年10月15日至2019年3月30日止。

以下列舉部分經濟艙與商務艙的優惠票價：卡薩布蘭加24,000/111,850、突斯尼26,500/124,020、開羅30,580/121,860、羅馬15,330/86,550、威尼斯21,000/98,420。

如果還沒時間規劃夢想中的年末旅行，何不趁著國慶日到阿聯酋航空的網站上預訂冬季或初春的旅行。坐擁和煦暖陽以及絕美海岸線的北非是旅人們躲避冬季嚴寒的絕佳去處，台灣旅客可以由突尼斯轉往杜茲，參加每年於12月舉行的杜茲國際撒哈拉節，與沙漠人民共同歡慶傳統文化與藝術。

台灣旅客亦可前往位於卡薩布蘭加，尋訪建築於大西洋之上、全世界最大的清真寺之一的哈桑二世清真寺，或是前往開羅造訪吉薩金字塔群與埃及博物館，盡情探索北非豐富的歷史與文化資產，沉浸在歷史榮光之中。阿聯酋航空從其杜拜樞紐每日有一個航班往返卡薩布蘭加及突尼斯，每日亦有三個航班往返埃及開羅。

想要感受白色聖誕節以及濃厚節慶氛圍的旅人們，阿聯酋航空的優惠機票讓您的歐洲冬季之旅不再是夢想。每年1月6日西班牙民眾會共同慶祝三王節，三王節前夕孩子們會把鞋子留在門邊，期待三王在夜半時分帶來各種驚喜禮物，就像世界各地孩子們引頸期盼聖誕老人一樣。

而在三王節當天早上，旅人們可以第一時間享受三王節限定的美味甜點──圓形的國王蛋糕（Rosc?n de Reyes），蛋糕上裝飾著甜漬水果，象徵國王皇冠上的珠寶，據說吃到國王蛋糕中埋藏小玩偶的人將會獲得一年的好運！阿聯酋航空每日各有兩個航班執飛馬德里與巴塞隆納。

不同年紀的旅人都可以在地中海假期中享受文化體驗、美食佳餚、令人屏息的景致、精緻的購物體驗和引人入勝的觀光景點。台灣旅客可以在二月時造訪水都威尼斯，沉浸在璀璨的夜色、各式奢華傳統以及威尼斯嘉年華期間限定的特色甜點。威尼斯嘉年華無疑是全球最知名的慶典之一，在絢爛的華服以及傳統威尼斯面具魔法加持之下，水都將華麗變身。

2019年的威尼斯嘉年華將在2月16至3月5日間舉行，台灣旅客可以和來自世界各地的旅人們在威尼斯的各個角落共享紙醉金迷的假面舞會，浸淫在音樂、舞蹈以及派對的歡愉之中。

私人宅邸與咖啡館於威尼斯嘉年華期間將舉行派對與戲劇表演，在威尼斯各戲院亦將演出廣受好評的蒙面戲劇。阿聯酋航空除每日往返義大利門戶威尼斯之外，亦有航班飛往米蘭、羅馬與波隆那。藉由阿聯酋航空多點進出的彈性機票，旅人們可以更自由地規劃去回行程，亦可深度探索義大利以及歐洲各地區。

阿聯酋航空Skywards會員與台新銀行卡友獨享優惠，台新銀行信用卡卡友於阿聯酋航空官網 emirates.tw訂購機票，輸入優惠代碼「TWTSB18」即可以讓最多五位同行成員享受自台北出發的93折優惠（不含各稅項與其他附加費用）。優惠至2018年10月15日止，會員們在線上付款時可以選擇以「現金+哩程數」混合支付，不論哩程數是否足以兌換機票，都可以折抵購票費用。

(工商 )