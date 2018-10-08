媲美歐陸佳釀 台灣農村美酒國際賽奪4金

2018年10月08日 15:11 中時 游昇俯

獲得布魯塞爾國際烈酒競賽金質獎的「典藏情莓」。（農糧署提供）

獲得德國國際烈酒評鑑金質獎的「初霧純米吟釀」。（農糧署提供）

農委會農糧署輔導農村美酒，今年參與德國、比利時、法國、英國等國四大國際酒類評鑑，共拿下4金、6銀、2銅佳績，成功將使用國產農產品釀造的美酒佳釀推上國際舞台。

包含德國國際烈酒評鑑、布魯塞爾國際烈酒競賽在內的四大國際酒類評鑑，為每年舉辦一次，符合世界酒類組織認可標準，最具公信力的酒類評鑑會。為增進國內農村酒莊酒品國際形象，農糧署今年選薦國內優質農村酒莊及酒品評鑑獲獎的17款酒品參賽。

其中，台中市霧峰區農會酒莊的「荔枝蜂蜜酒」、「初霧燒酎」，及苗栗縣大湖地區農會酒莊的「典藏情莓」，均榮獲布魯塞爾國際烈酒競賽金質獎。霧峰區農會酒莊的「初霧純米吟釀」，也拿下德國國際烈酒評鑑的金質獎。

農糧署表示，在德國、義大利、法國、英國等製酒大國環伺競爭下，台灣農村酒莊能脫穎而出，實屬不易，我國沒有歐美酒業大國所擁有得天獨厚的釀酒天然環境及資源，但透過使用國產多元農產品原料，以及產官學合作，改善酒品衛生安全及風味，亦能逐步提升酒品品質，所產酒品已獲得世界認同。

農糧署並指出，自2008年首次薦送農村美酒參加國際酒類評鑑競賽至今，我國已獲得24項金質獎、39項銀質獎及2項銅質獎，證明我國製酒技術及品質，已躍升世界級水準。

(中時 )