秋精靈造訪～金花石蒜新北現花蹤！

秋意漸濃，北市農業局輔導淡水花卉產銷班種植的金花石蒜，入秋後陸續開花。

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中時電子報
綜合報導

隨著東北風一波波接續降雨及溫降，新北市農業局長年輔導淡水區花卉產銷班種植的金花石蒜，入秋後也陸續開花。金黃色的金花石蒜，花色純淨，花型為放射狀，花瓣呈現波浪般弧度，花梗挺直修長，且具芳香，散發出高雅氣質。適逢花季期間，民眾可在家裡或辦公空間，擺上一盆花姿俏麗的金花石蒜，為居家和周圍環境增添幾分生活情意。

淡水區花卉產銷班長黃金福表示，金花石蒜開花時需要充足的水分及氣溫介於25-28℃才會抽苔，花期約在每年的8月下旬至10月底，今夏因高溫及雨量偏少，金花石蒜花期延後至今才陸續開花，因為氣候變遷的影響導致產量減少，今年轉以內銷為主，1支金花石蒜約在15-19元左右，這時來買最美價格最好。黃金福並透露延長花朵保鮮期的小撇步，可在水中滴入少量漂白水，保持約1-2公分水位，即能增加一至兩週花期。

農業局長李玟表示，金花石蒜是臺灣原生植物，早期大都生長於北部濱海地區的山坡，如金山、萬里、石門及瑞芳鼻頭角等地，在農業局及淡水農會的輔導之下成立產銷班，於淡水區楓樹湖金花石蒜專區大面積栽種，民眾如欲購買金花石蒜，可找淡水區農會或淡水區花卉產銷班，提供物美價合的金花石蒜。

(中時電子報)

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