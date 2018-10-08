女主角噴血林瑞陽大喊用這東西止血 醫生：誰出的餿主意？

2018年10月08日 15:18 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

藝人況明潔上節目分享健康知識，講述過去拍戲時曾遇上女主角被刀劃傷，當場血流不止，結果男主角林瑞陽見狀，立刻跟工作人員蒐集香菸菸草止血，結果送醫卻害女主角被罵，到底誰出的這個餿主意，菸草都卡在傷口了。

況明潔過去拍戲遇到女主角被刀劃傷，男主角林瑞陽竟用菸草來止血。（圖／擷取自YouTube）

況明潔上《醫師好辣》節目分享，過去拍戲遇到女主角有拿刀揮舞的場景，通常道具組都會黏上透明膠帶，把刀封黏起來，但不知道那次是沒黏好還是太利，女主角當場流血。眾人還以為是女主角演得太好的時候，女主角就大叫，原來是真的劃傷手。

女主角原本傷口清理就能包紮，但菸草卻導致傷口處理速度變久。（圖／擷取自YouTube）

此時男主角林瑞陽，立刻叫工作人員找布來止血，隨後大喊詢問：「有抽菸的人嗎？快點把菸拿出來，菸草可以止血！」工作人員立刻把口袋的菸都拿出來，眾人把菸草取出壓在女主角流血處，再將她送急診。

現場醫師表示，流血只要加壓就能止血。（圖／擷取自YouTube）

況明潔尷尬表示：「回來以後聽說現場的醫師大罵『誰出的餿主意』，女主角也不敢講是林瑞陽。」原本的刀傷只需要簡單清理再縫合就能解決，但醫師當時光是要清理林瑞陽鋪上去的菸草絲，就耗了半小時，耽誤更多時間。節目現場醫師聽了也說：「很多病人無論大小傷口都會包很多布，或把傷處抬高超過心臟，但其實這些都不用，只要在傷處使用『直接加壓止血法』就可。」

(中時電子報)