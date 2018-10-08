被指參與市府一級主管決策群組 林佳龍：廖婉如已提告

2018年10月08日 15:24 中時 陳世宗

市長林佳龍說，外界對於夫人廖婉如的不實指控，廖婉如已經提告，他予以尊重。（陳世宗攝）

台中市議員李中8日總質詢時，提出來自不同消息來源的line對話截圖！他說顯示林佳龍市長允許其夫人廖婉如女士無視公職人員利益衝突迴避法，直接以市長夫人身份參與市府一級主管間的決策群組；市長林佳龍說，外界對於夫人廖婉如的不實指控，廖婉如已經提告，他予以尊重。

李中說，林佳龍市長自己在群組中發佈「假新聞」，刻意把他25日總質詢的言詞移花接木，再用「專業」掩飾其違反公職人員利益衝突迴避法的事實；但市長卻在接受顏莉敏議員質詢時否認自己曾做過此事，如今證據確鑿、市長閃躲說謊的行徑著實讓人瞧不起。

市府新聞局長卓冠廷表示，廖婉如是奇美博物館副館長，義務諮詢及協助，一起讓花博辦得更好。市長林佳龍說，對於外界對於夫人廖婉如的不實指控，廖婉如已經提告，他予以尊重。

李中指出，陳彥斌曾在林佳龍立委競選台中市長期間在其服務處任職，且林佳龍的戶籍就設在陳彥斌家，兩人關係如此密切豈能不主動進行利益迴避，這不僅顯示林佳龍市長根本目無法紀且刻意鑽法律漏洞，也讓市民看清林佳龍市長任人唯親、破壞法制官箴的傲慢心態。

林佳龍說，這是外部諮詢會議，匯集台灣各界代表的意見，市府希望集合大家的力量共同把花博辦好，市府尊重相關單位邀請的專家學者。文化局長王志誠說，陳彥斌是台中市文史專家，新文化協會未參與花博標案，這場會議的主持人是副市長張光瑤並非陳彥斌，為尊重外聘的專家學者，座位通常會較靠近主席。

新文化協會執行長陳彥斌說，該協會沒有投標任何與花博相關案子。受邀出席一場單純諮詢會議，發言僅約2分鐘，李中議員竟無限延伸的負面想像，負面解讀。語氣高亢聲嘶力竭，讓人不禁感嘆：「政治只有立場，沒有是非嗎？」「政黨不同，就是無所不用其極的把對方鬥臭、鬥垮嗎？」

(中時 )