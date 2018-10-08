豐原戶政事務所文物展 罕見清代官印亮相

豐原戶政事務所主任林豪爵介紹已走入歷史的公司法人申辦的印鑑條，其中豐原鎮信用合作社已併入三信商銀。（王文吉攝）

友善列印
中時
超過百年歷史的清代官印，印面刻有罕見的草書防偽字樣。（王文吉攝）
收藏家鐘金水提供日據時期身分木牌（右）及民國46年的投票通知單。（王文吉攝）
梧棲區頂寮里長鐘金水收藏的招親合約。（王文吉攝）
昭和7年、1932年的「外國旅行券申請書」，等同現今的護照申請書，一般都是有錢人家到大陸從商。（王文吉攝）
日據時期與戰後的印鑑簿。（王文吉攝）
「行跡不明搜查願」因女婢不慎燒毀蚊帳，心生恐懼離家出走，由官方開出證明文件。（王文吉攝）
字句血淚的「典女婢字」，說明生母因經濟因素，不得已將女兒典賣他人，所立下的字據。（王文吉攝）
豐原戶政事務所舉辦「戶籍謄本暨印鑑制度之演進」。（豐原戶所提供）

台中豐原戶政事務所即日起舉辦戶政文物系列展「戶籍謄本暨印鑑制度之演進」，除展示日據時期的戶籍謄本、印鑑條及印鑑證明，也展示收藏家提供的日據時期身分木牌、種痘證、招親合約、甲長任命書等，還有超過百年歷史的清代官印，印面刻有罕見的草書防偽字樣。

戶政文物系列展前3檔獲得廣大迴響，即日起再推出「戶籍謄本暨印鑑制度之演進」。台灣的戶籍資料自日據時期建立至今，謄本核發方式從手抄到複寫、影印，至今以電腦列印，而印鑑制度始於1906年，印鑑證明需自然人才可申請，戰後曾將人民團體、營利單位納入。

豐原戶政事務所主任林豪爵表示，此次展出日據時期戶籍謄本、印鑑條及印鑑證明，也展示已走入歷史的公司法人申辦的印鑑條及歷年樣式特殊的印鑑章，梧棲區頂寮里長鐘金水也提供日據時期身分木牌、種痘證、招親合約、甲長任命書等珍貴文物。

林豪爵介紹早期的「典女婢字」，說明生母因經濟因素，不得已將女兒典賣他人，所立下的字據。「行跡不明搜查願」則因女婢不慎燒毀蚊帳，心生恐懼離家出走，由官方開出證明文件。「外國旅行券申請書」是日據時期的護照申請書，一般都是有錢人家到大陸從商。

林豪爵表示，戶籍謄本與印鑑證明和民眾關係十分密切，根據台中市政府統計，106年臺中市民眾請領戶籍謄本約105萬件，印鑑證明近16萬件，由此可知民眾對戶籍謄本與印鑑證明需求量大，請領用途非常廣泛，而戶籍謄本與印鑑證明的核發也佔戶政事務所業務量的大宗。

豐原戶政事務所指出，戶籍謄本記錄詳實的個人資料與記事，有助民眾提供至需要機關辦理業務，印鑑證明代表印章確實為本人所有，可認定此文件為本人所授意，被其他相關行政機關廣泛援用，辦理與民眾切身利益有關的業務，除不動產交易、遺產繼承等。

(中時 )

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