環評大會官派環委翻案 中油三接站復活

2018年10月08日 15:26 中時 廖德修

環保署今（8）日召開環評大會四度審查觀塘案，環評委員中官方代表7人、學者專家3人出席，合計10人剛好過半，達到法定人數。僅經不到1小時討論即進入表決，結果7票贊成「審查通過」、0票反對、2票空白棄權（主席不投票），中油開發案翻案成功，7月3日專案小組退回經濟部的決議遭逆轉。中油可在觀塘港興建第三天然氣接收站，有助於執政黨2025年非核家園政策順利上路。

今天出席的官派環委包括擔任主席的環保署長李應元、環保署另一副署長張子敬（代替詹順貴）與內政部、科技部、衛福部、國發會、農委會代表共7人。加上3名學者環委，即專案小組召集人李堅明與馬小康、李錫堤（上次缺席），總共10人。

環委共21人，含官派7人、學者專家14人，其中吳義林、徐啟銘、高志明因故申請迴避，因此扣掉3人後，18人中需有10人出席才能開會。今天缺席的8名學者環委是鄭明修、李克聰、王价巨、王文誠、劉希平、劉小如、劉溢昌、李公哲，上次他們也沒來。

李堅明、馬小康、李錫堤先後發言，針對保護藻礁的迴避替代方案，要求中油一定要落實，必須更進一步保護生態。經濟部、中油回答，方案中已盡力維護藻礁，而其他相關部門也表示會盡力配合，盡到保育責任。官派環委則說強調，經濟開發與防制空汙有其必要；最後主席裁示進入決議階段，國發會代表主張就中油迴避替代案，以及環委馬小康建議的海堤再往外移至少20公尺進行表決，並且順利通過開發案。

觀塘案是在去年6月送進專案小組審查，由於填海造陸會破壞當地已存在7600多年的藻礁生態，在地的環團強烈反對。去年中研院學者陳昭倫發現當藻礁有一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚，今年又發現紅肉Ｙ髻鯊，學界紛紛以保護生態為由，希望三接站移到台北港或林口港興建。

面對環團、學者與環委的質疑，中油則把開發案的範圍縮小，原先藻礁生態最豐富的G1、G2區都不開發，填海造陸範圍縮小到23公頃，大約是原先的10分之1，港區與海岸也改用棧橋連接，兩邊海水仍可流通，海堤施作也盡量縮短、外移。但環團仍不能接受，要求至少必須等農委會的1年期生態調查報告明年出爐後再說。

觀塘案經過三次專案小組會議討論，期間並加開3次專家會議，7月3日專案小組決定將案子退回經濟部，不建議開發。但中油不服提出申覆，依程序排入環評大會審查。

9月12日的大會因5位學者環委中途退席而流會，26日的大會只讓各方發表竟見、不做決議，10月3日的大會有9位學者缺席再度流會。今天四度集會終於湊足10人，並以表決方式翻案成功，也為這場歷時1年3、4個月的環評案畫上句點，中油獲得最後勝利。

(中時 )