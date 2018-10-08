花蓮縣政府秋季集團結婚浪漫登場 代理縣長蔡碧仲為新人證婚祝福

2018年10月08日 15:26 中時電子報 綜合報導

花蓮縣政府107年「愛戀花蓮 幸福一生」秋季集團結婚(7)日於遠雄悅來大飯店隆重登場，由代理縣長蔡碧仲親自證婚，並逐一與新人合影留念，獻上最真摯的祝福。77對新人在現場貴賓與山海的共同見證下互許承諾，完成終身大事，度過浪漫難忘的新婚之夜。

集團結婚的典禮上，新郎們身著筆挺西裝、新娘們身穿浪漫白紗，在親友團夾道祝福下，雙雙對對攜手步上幸福紅毯，並由「曼波魚爵士樂團」為新人奏出愛的樂章，「何嘉仁幼兒園」小天使帶來可愛的舞蹈，「上騰工商」學生表演原住民舞蹈，吸引在場所有觀禮者的目光，為婚禮掀開精采序幕。

「執子之手，永不放手！」蔡碧仲表示，兩個人決定生活在一個屋簷下，很不容易，期許新人步入柴米油鹽醬醋茶的婚姻後，未來面臨生活困境時，不要忘記相愛的初衷，永遠都要像此刻一樣甜蜜地望向彼此。

蔡碧仲也提到，今年國慶焰火移師花蓮，最大焰火彈為24吋，花蓮集結許多歷屆之最，將是歷年以來最絢爛的夜晚，歡迎新人到場欣賞焰火，慶祝國慶與新婚。此外，現今社會少子化問題日趨嚴重，他也鼓勵 77對新人努力增產報國，攜手共創幸福美好的人生。

花蓮縣代理縣長蔡碧仲夫婦與集團結婚新人合影。（花蓮縣政府提供）

縣府每年辦理春、秋兩季集團結婚，迄今邁入第22屆，促成1,812對佳偶。今日典禮由行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、縣長夫人黃淑英女士分別擔任男、女方主婚人；花蓮市長魏嘉賢、壽豐鄉長張懷文則分別擔任男、女方介紹人，共同為新人福證。

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(中時電子報)