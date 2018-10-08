接棒AV傳奇吉澤明步 「神之乳」刪光社群持續神隱恐引退！

2018年10月08日 15:27 中時電子報 吳品瑤

日本成人影視業界近年相繼發生大變動，日前更是出現震撼消息，有「AV傳奇」之稱的吉澤明步，在業界耕耘15年後決定「為自己而活」，宣布明年3月引退震撼各界，然暗黑圈悲報可能還未「傷停止步」，另一位在業界同樣具有高之名度、受封為「神之乳」的一線女優RION，自8月無預警刪除社群帳號後，至今毫無動作，AV達人一劍浣春秋先前就曾表示若她至本月7號都無動作的話，則很可能「狀況不妙」，恐已悄然引退。

在暗黑界打滾5年有餘、以一對純天然豪乳闖出名堂的暗黑女神RION，因J罩杯高乳量及完美胸型，受封「AV神之乳」，演技也相當了得的她，縱橫寫真界及AV界，每出片必登排行榜，是相當走紅的一線AV女優，然她在今年8月突然自斷命脈，刪光推特及IG帳號，此事引發粉絲驚慌，當時便盛傳她很可能「不幹了」。

而RION在刪光社群帳號後，在9月初還推出了一部新片，然之後卻消聲匿跡，已然錯過2個發片檔期，這對正當紅且活動中的女優來說，是相當異常的狀況，「AV達人」一劍浣春秋上個月即憂心分析，表示本月7號相當重要，「假如連下個月(指10月份)的19號也沒找到她的身影，那大概就是消滅了」，然RION至今仍無任何回歸活動的跡象，讓粉絲不禁哀嚎一連遭逢兩大AV噩耗實在很崩潰，只能把最後希望放在10/19的新片檔期上，若屆時仍不見RION在名單內，恐怕離開AV界的傳聞即成為事實。

(中時電子報)