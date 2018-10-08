接棒AV傳奇吉澤明步 「神之乳」刪光社群持續神隱恐引退！

「AV神之乳」RION自8月份刪光社群帳號後，至今都沒進一步動作，引退傳聞甚囂塵上。(潘朵啦提供)

友善列印
中時電子報

日本成人影視業界近年相繼發生大變動，日前更是出現震撼消息，有「AV傳奇」之稱的吉澤明步，在業界耕耘15年後決定「為自己而活」，宣布明年3月引退震撼各界，然暗黑圈悲報可能還未「傷停止步」，另一位在業界同樣具有高之名度、受封為「神之乳」的一線女優RION，自8月無預警刪除社群帳號後，至今毫無動作，AV達人一劍浣春秋先前就曾表示若她至本月7號都無動作的話，則很可能「狀況不妙」，恐已悄然引退。

在暗黑界打滾5年有餘、以一對純天然豪乳闖出名堂的暗黑女神RION，因J罩杯高乳量及完美胸型，受封「AV神之乳」，演技也相當了得的她，縱橫寫真界及AV界，每出片必登排行榜，是相當走紅的一線AV女優，然她在今年8月突然自斷命脈，刪光推特及IG帳號，此事引發粉絲驚慌，當時便盛傳她很可能「不幹了」。

而RION在刪光社群帳號後，在9月初還推出了一部新片，然之後卻消聲匿跡，已然錯過2個發片檔期，這對正當紅且活動中的女優來說，是相當異常的狀況，「AV達人」一劍浣春秋上個月即憂心分析，表示本月7號相當重要，「假如連下個月(指10月份)的19號也沒找到她的身影，那大概就是消滅了」，然RION至今仍無任何回歸活動的跡象，讓粉絲不禁哀嚎一連遭逢兩大AV噩耗實在很崩潰，只能把最後希望放在10/19的新片檔期上，若屆時仍不見RION在名單內，恐怕離開AV界的傳聞即成為事實。

(中時電子報)

女主角噴血林瑞陽大喊用這東西止… 周迅劇透《如懿傳》劇情 揭如懿…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。