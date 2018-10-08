華航國慶花車 出自大葉大學造藝系師生的巧手

大葉大學造型藝術學系師生團隊為中華航空公司打造的國慶遊行花車很吸睛。（ 鐘武達攝）

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大葉大學造藝系師生為華航打造的國慶遊行花車很吸睛。（鐘武達攝）

大葉大學造形藝術學系連續兩年承製中華航空公司國慶花車，今年造藝系師生團隊以純手工歷時3個月完成的「華航立翼全球行．紅梅出台耳目新」花車7日在國慶預演時首度亮相，結合台灣獨特元素與世界美景的主視覺驚艷全場 ，佳評如潮。

華航國慶遊行花車由大葉大學造藝系主任吳汶錡、助理教授劉抒芳、副教授黃舜星、謝昆恭帶領學生聯手打造。吳汶錡表示，今年的花車是1架Q版A350飛機，結合美國紐約自由女神雕像、英國倫敦白金漢宮禁衛旗兵、澳洲雪梨歌劇院等美景，展現華航帶領大家悠遊世界的雄心。

她說，紐約、倫敦、雪梨是美洲、歐洲、澳洲的代表城市，也是華航直飛的城市，選用3大城市知名地標當主視覺，象徵華航直航新機與世界的連結。

劉抒芳指出，梅花是國花，也是華航飛機尾翼的圖樣，花車以紅梅為設計主軸，營造層次分明的色彩效果，還有代表台灣脊柱的中央山脈、台灣特有種鐵炮百合等元素，彰顯華航立足台灣的精神，呼應今年國慶核心主題「台灣共好」。

參與花車製作的碩士生鄭鈺平與李東峻表示 ，華航花車兩個主視覺分別是穿雲而出的Q版A350飛機與360度旋轉盤呈現的3大城市地標，象徵悠遊世界，而為呈現飛機穿雲而出的效果 ，光是車頭多變的雲朵，就花了20多天才完成製作。

(中時 )

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