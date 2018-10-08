苗縣造橋消防辦公廳落成 提升鄉鎮救災效率

2018年10月08日 15:35 中時 巫靜婷

苗栗消防局第二大隊造橋分隊辦公廳舍新建落成典禮8日上午於苗栗縣造橋鄉造橋村舉行，新建辦公大樓啟用後，將大幅改善消防人員辦公環境及消防車輛出勤動線，提升救災救護工作效率。

消防局第二大隊造橋分隊辦公廳舍由縣政府向台灣鐵路管理局購得土地，並爭取中央補助款4000萬元，自105年12月25日動土，至106年12月6日完工，工程委由陳彥銘建築師事務所規畫設計監造，通勇營造有限公司承造，歷經333天，順利興建完成。

苗栗縣長徐耀昌親自主持落成啟用典禮，偕造橋鄉長黃純德、立委陳超明國會服務處執行長邱俐俐、消防局長徐新淵、苗栗義消總隊副總隊長謝洋次一同隆重為造橋分隊辦公廳啟用典禮剪綵。

造橋分隊新建廳舍總樓地板面積325坪，設施功能包括1樓設值班台、民眾洽公區、辦公室、車庫，2樓設義消志工辦公室、備勤室、文康閱覽室等。新建辦公大樓啟用後，將大幅改善消防人員辦公環境及消防車輛出勤動線，提升救災救護工作效率。

徐耀昌表示，為強化苗栗縣造橋鄉災害防救工作之協調、指揮之效能，並且厚植防災意識，因此新建造橋分隊辦公廳舍，使辛勞的消防弟兄能有一個完善的辦公環境，提升鄉鎮消防救災救護之效率，落實「飛躍苗栗，幸福城市」施政目標。

(中時 )