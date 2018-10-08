梧棲4棵大樹遭斷頭 竟還被封水泥

福德里活動中心旁的4棵大樹遭斷頭，居民十分不捨老樹被盲目對待。（陳淑娥攝）

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福德里活動中心旁的4棵大樹遭斷頭，居民不滿「要當椅子坐」說法。（陳淑娥攝）

台中梧棲區福德里活動中心旁4棵逾3樓高的大樹，上周六竟慘遭斷頭，還被封水泥，附近居民不捨表示，乘涼的好地方，為何要粗暴鋸樹？里長王培枝解釋說，外包廠商在現場建議砍低一點當椅子坐。建設局養工處表示，當天由高修廠商辦理高空修剪時，里長希望加大修剪幅度，因現場與廠商認知有出入，造成不當修剪。

福德里活動中心旁擺有一張大石桌及幾個小石椅，只見4棵斷頭樹環繞在側邊，有的被砍成跟石椅一樣高，有的甚至是更矮，其中，有一棵竟然還被封了水泥，令人為大樹的生命感到憂心。

「哇！樹好痛喔！」有民眾指出，福德里活動中心旁的4棵大樹，好不容易長這麼大，是社區居民乘涼聊天的好去處，無奈卻被修剪不成樹形，慘遭盲目對待，看了很心疼，里長竟還說當椅子坐。

里長王培枝表示，這4棵大樹約有3，4層樓高，平常落葉很多掃不完，上月底因有樹枝斷掉砸到旁邊車子，他叫清潔隊人員清理，因擔心樹枝若砸傷人怎麼辦，於是請相關單位派員修剪。王培枝說，6日建設局外包廠商到現場時，他原本建議要修剪成2米高，施工人員卻回說，「留2米做什麼，砍一砍還可當椅子坐。」他否認有跟居民說當椅子坐，強調自己秉公做事。

養工處指出，當天由高修廠商辦理高空修剪時，里長希望能加大修剪幅度，因現場與廠商認知有出入，造成該退縮地樹木致不當修剪，共計3棵黑板樹及1棵瓊崖海棠修剪不當，後續將依「臺中市公園及行道樹管理自治條例」依規裁處及賠償，並向里長宣導修剪程序仍依一定標準進行，不得有不當修剪情形，已達愛樹護樹環境永續營造。

(中時 )

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