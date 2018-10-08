寄人籬下還伸狼爪！竟對友姪女舔乳摳下體挨告

2018年10月08日 15:48 中時 張穎齊

引狼入室！許姓男子（28歲）因為工作緣故，暫時借住在朋友新北市瑞芳區的住處，豈料朋友一番好意竟被糟蹋，許男見友人姪女年僅15歲，但卻發育良好，狼性大起，趁深夜就寢時，闖進少女房間強抱對方，瘋狂吸舔少女乳房並用手觸摸下體，直到少女教官得知後才東窗事發，日前遭基隆地院依對少年犯強制猥褻罪判處1年6月有期徒刑。

檢警調查，許男因為工作在瑞芳附近，交通不便，透過好友盛情邀約下，暫時寄居友人家中，由於好友就讀國中的姪女也同住一個屋簷下，讓許男一見傾心，原本雙方都以禮相待，但許男卻開始覬覦少女青春的胴體，趁去年10月底深夜11時許，在床上輾轉難眠之際，性慾大作，竟「凍未條」衝上少女位在2樓的房間，伸出狼爪。

當時少女躺在床上準備要入睡，許男竟色膽包天，上前強抱少女，並掀開她的上衣、內衣，直接用雙手撫摸胸部，接著伸出舌頭吸吮她的右乳，手又順勢伸進內褲裡撫摸下體，絲毫不顧少女反抗，由於少女不敵許男魁梧的身形及強大的力氣，慘遭猥褻得逞。

隔天上午8時許，少女到學校上學時，將此事告知給教官，教官聞後驚訝不已，立即報警處理。

「他有抓我的手去摸他下體。」少女表示，許男不僅用手摸她陰部、伸進她下體，也拿她的手去摸他的下體。但許男到案卻只承認有吸舔少女右乳，但其餘犯行一概否認。

基隆地院法官審理認為，許男對稚齡的少女強制猥褻，已戕害了少女的身心，造成其心理陰影，危害甚鉅，犯後還飾詞狡辯，依對少年犯強制猥褻罪判處1年6月有期徒刑。

(中時 )