第三屆國際金鼓獎大賽暨頒獎典禮精采登場

以發掘及培育流行音樂相關人才為目標的「國際金鼓獎爵士鼓大賽」，是國內最大規模爵士鼓比賽，10月6日在中國電視公司舉行。

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中時電子報
綜合報導

最具公正指標意義的「國際金鼓獎爵士鼓大賽」，以發掘及培育流行音樂相關人才為目標，也是國內最大規模的爵士鼓比賽，已於10月6日在中國電視公司舉辦，並評選出各組優秀選手，本屆選手除來自全國各地選手、也有來自歐、美、加拿大、等...國際選手參加比賽，選手們歷經最公正嚴謹決審評分作業，也為此屆賽事呈現出更精湛熟練的技巧演示。

為促進流行音樂、多元創新合作之展現，這屆金鼓獎特別土增設「雙人組團體賽」，以增加對爵士鼓技巧之認知、並達到娛樂之效果，拓展更深度的打擊樂之推動。

國際金鼓獎主辦單位中華打擊樂協會表示，每屆國際金鼓獎都將會訂於每年10月舉辦，歡迎各界都能共同參與。

在今年的頒獎典禮中，由「李斯勇」榮獲第三屆金鼓獎年度最佳鼓手，此賽事讓這些選手們有互相交流機會，也為文化藝術得以延續傳承，典禮特別請到文化部、台北市文化局等主管單位長官，以及相關產業界精英人士到場為選手們加油打氣。

國際金鼓獎主辦單位中華打擊樂協會表示，每屆國際金鼓獎都將會訂於每年10月舉辦，歡迎各界都能共同參與，讓國民對流行音樂打擊樂器能有更多認識和喜愛。

第三屆「國際金鼓獎爵士鼓大賽」得獎名單請參照中華打擊樂官網http://www.32ndmusic.com/

(中時電子報)

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