旅行必備小物！梅根出門總是隨身攜帶「它」

2018年10月08日 16:16 中時電子報 何宜玲

We Found Meghan Markle's Favorite Leather Travel Case—And It's 25 Percent Off Right Now https://t.co/SGe4UsseSz — People (@people) September 25, 2018

常常出門旅行的人可能都有忘東忘西的經驗，尤其像手機充電線或行動電源等小物品，最可能不小心遺落在哪個角落，卻再也記不起來了。但是，搭飛機旅行已成家常便飯的英國薩塞克斯公爵夫人梅根(Meghan Markle)，就有一個很好的習慣，她喜歡將護照、信用卡、登機證、手機充電線和行動電源等通通收納在同一個小包包裡，以便隨身攜帶。即使在她登機以後，也能立刻打開、隨身使用，可以說相當方便。

英國名人娛樂雜誌《Hello!》介紹，梅根過去曾經在Instagram曝光，她登機時總是隨身攜帶一個皮製的多功能小包。這個隨身小包包裡面的東西有：護照、信用卡、登機證、手機充電線和行動電源等。她將這些重要小物一一排列整齊，然後收納在一起，最後只要隨手將拉鍊一拉，就能輕鬆登機。如此一來，她再也不用擔心整趟旅行途中，不小心將重要物品遺落了。

Where to Buy the Leather Tech Case Meghan Markle Always Travels With https://t.co/Z6l3I4DKOs pic.twitter.com/7yztvgS2rx — Naveed Khan (@khanenterprise) October 1, 2018

過去一年以來梅根曾多次被拍到，她出國時習慣隨身攜帶一個皮製小包。不管是拖著行李箱趴趴走時，或是已經坐到飛機座位上了，這個皮質小包都緊跟著她。其實這是一個相當聰明而且簡便的旅行收納習慣。

經常旅行的民眾只要將這些重要物品同時收納在一起，然後走到哪都能隨身攜帶，就不用害怕登機時少了哪一樣，實在相當方便。而記性不好的旅客更應做好這種實用的收納妙招，以防漫長的旅行途中，不小心丟失了貴重物品。

(中時電子報)