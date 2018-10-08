得到肺炎比拿金鐘容易？胡瓜年年打流感疫苗

2018年10月08日 16:01 中時 鄭郁蓁

只是咳嗽、小感冒沒關係？綜藝主持人胡瓜分享肺炎瀕死經驗，起初只是感冒症狀，之後伴隨高燒、呼吸困難，緊急住院發現是致命肺炎，險些送命，嚇得他年年接種流感疫苗。

台灣即將邁入十一月流感季節，台灣胸腔暨重症加護醫學會肺感染委員會召集委員、衛生福利部彰化醫院急重症醫學部部長黃伊文表示，肺炎是流感常見的嚴重併發症，如感染侵襲性的肺炎鏈球菌，死亡率高達四分之一。

「得到肺炎比得到金鐘獎還容易」胡瓜今天出席肺炎記者會時表示，金鐘獎花了十幾年才得到，但是得到肺炎卻很容易；他說，多年前去廈門錄影時感冒，晚上竟然冒了一身冷汗，連床單都濕了，而且咳到喘不過氣，覺得肺都要咳出來了，連夜趕到廈門長庚就醫，才確診是肺炎。也因為這場病，他戒了菸，但沒想到去年去泰國旅遊，又感染了一次肺炎。

黃伊文表示流感季節來臨，除了打流感疫苗之外，高危險群如吸菸、慢性病、心血管疾病患者等，建議都應該再打肺炎鏈球菌疫苗。

台灣感染症醫學會理事長暨台大小兒部主任黃立民指出，根據研究發現，相較於只接種流感疫苗，同時接種流感及肺炎鏈球菌疫苗後，肺炎死亡風險下降26%。而台灣一年四季，幾乎都有流感個案發生，幾乎沒有「靜止期」，也凸顯了打疫苗的重要性，而流感患者也容易感染肺炎，因此建議不分年齡，都應該定期接種肺炎鏈球菌疫苗

此外，今年流感疫苗開打日，比往年慢了二周，預定於十月十五日開打。黃立民表示，由於歐美日等主要市場近年都以採購四價疫苗為主，但台灣今年公費疫苗仍採購三價疫苗，因此藥廠出貨較慢而延遲了施打時間，不過國內將有五十萬劑四價流感疫苗進口，國人若擔心三價疫苗保護力不夠，也可自費施打四價疫苗。

(中時 )