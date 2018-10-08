「光輝國慶．閃耀花蓮」 曾記麻糬推冠軍伴手禮

花蓮縣代理縣長蔡碧仲（右二）、行政院東服中心執行長許傳盛（右三）出席「國慶焰火國賓冠軍伴手禮」發表會，曾記麻糬創辦人董椿隆( 右一）相當高興。（范振和攝）

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花蓮縣代理縣長蔡碧仲（右二）由曾記麻糬創辦人董椿隆( 右一）陪同，分享香Q麻糬。 （范振和攝）
曾記麻糬創辦人董椿隆（左）在F16戰模型下，向花蓮代理縣長蔡碧仲（中）、行政院東服中心執行長許傳盛（右）說明戰機麻糬的由來。（范振和攝）

今年國慶焰火在花蓮，曾記麻糬集團精製1千份「國慶焰火國賓冠軍伴手禮」，贈送

當晚中外貴賓，表達花蓮人的敬意與謝意，代理縣長蔡碧仲等人8日下午前往致意，現場F16戰機麻糬反成另一熱議話題。

蔡碧仲、行政部東部聯合服務中心許傳盛等人，8日下午前往曾記麻糬花蓮市門市部為「國慶焰火國賓冠軍拌手禮」加持。曾記麻糬創辦人董椿隆（「隆」字加「雨」部首）指出，花蓮產業在0206地震後頓成「慘業」，遊客少、存貨多，光是他的麻糬就有近6萬包滯銷，所幸政府協助促銷奏功，真的很感恩總統帶領中外貴賓、工商團體來花蓮，為在地觀光力挽狂瀾。

蔡碧仲表示，中央和地方政府在蔡總統領導下，幫助包括曾記麻糬在內的花蓮產業脫困，此次曾記麻糬回饋贈送1千份伴手禮，讓中外貴賓欣賞美麗的煙火之餘，又能享用可口的伴手禮，令人感佩。他也再度宣揚有史以來在太平洋畔施放最壯麗的國慶焰火，值得一看。

此次「國賓冠軍拌手禮」包括，花蓮麻糬、剝皮辣椒、花蓮薯、F16戰機麻糬等，相當豐富。許傳盛說，花蓮傳統的名產除了麻糬、花蓮薯外，近年來剝皮辣椒也廣受青睞，蔡碧仲無疑是花蓮名產最佳代言人。

董椿隆為蔡碧仲等人介紹「國慶焰火國賓冠軍拌手禮」外，特別向一行人介紹手工麻糬成為F16戰機麻糬的由來，強調這是唯一被飛行員帶上青天被戰機迷拍到的麻糬。

國慶日當天，「樂遊花蓮一機在手．曾記麻糬伴隨行」專案中，曾記各門市部也會把原價520元的「國慶焰火國賓冠軍伴手禮」，限量以5.5 折286元嘉惠力挺花蓮的客戶。

(中時 )

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