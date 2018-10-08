台南》油價凍漲騙選票？高思博：鄉親已不再上當

2018年10月08日 15:55 中時 洪榮志

中油宣布油價凍漲至年底，國民黨台南巿長參選人高思博8日表示，現在對人民而言，把經濟搞好、生活過得好，才是最重要的。對於不會拚經濟，只會選前政策買票、騙選民的民進黨，原本沈默的台南鄉親已紛紛表態「不再上當」。

高思博指出，在民進黨長期執政下，經濟衰敗，人民生活愈來愈艱困，導致的民怨衝天，因此就算中油臨時宣布油價凍漲，民眾也不會再受騙。

高思博還說，2008年馬英九政府因應國際油價上漲不得不油電雙漲，當時國際原油價格一桶104美元，國內98無鉛汽油每公升29.8元，民進黨卻大罵黑箱作業、不知民間疾苦，最後催生出油價計算公式。

如今物換星移，民進黨執政也碰到國際原油價格大漲，經濟部能源網站上公布的國際原油價格，北海布蘭特原油最貴，每桶84.36美元，國內98無鉛汽油現在每公升33.5元。高思博認為，蔡英文政府不會拚經濟，又沒有辦法拉高人民薪資，只好喊凍漲。這種昨非今是、自我打臉的丟臉的事，只有民進黨做得出來。

高思博強調，從前總統馬英九到新北巿長朱立倫，國民黨擅長拚經濟，成績有目共睹。他身為台南子弟，了解在地問題，可以用新的國際觀念引導經濟發展，出來參選就是要替台南鄉親拚經濟。

高思博指稱，這20多年來，別的城巿擁有的福利、建設，台南通通都沒有。台南人值得過得更好，台南需要改變，未來才能有更好的生活。

(中時 )