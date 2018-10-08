台南》油價凍漲騙選票？高思博：鄉親已不再上當

國民黨台南市長參選人高思博（右）質疑油價凍漲騙選票，台南鄉親已「不再上當」。（高思博團隊提供）

友善列印
中時

中油宣布油價凍漲至年底，國民黨台南巿長參選人高思博8日表示，現在對人民而言，把經濟搞好、生活過得好，才是最重要的。對於不會拚經濟，只會選前政策買票、騙選民的民進黨，原本沈默的台南鄉親已紛紛表態「不再上當」。

高思博指出，在民進黨長期執政下，經濟衰敗，人民生活愈來愈艱困，導致的民怨衝天，因此就算中油臨時宣布油價凍漲，民眾也不會再受騙。

高思博還說，2008年馬英九政府因應國際油價上漲不得不油電雙漲，當時國際原油價格一桶104美元，國內98無鉛汽油每公升29.8元，民進黨卻大罵黑箱作業、不知民間疾苦，最後催生出油價計算公式。

如今物換星移，民進黨執政也碰到國際原油價格大漲，經濟部能源網站上公布的國際原油價格，北海布蘭特原油最貴，每桶84.36美元，國內98無鉛汽油現在每公升33.5元。高思博認為，蔡英文政府不會拚經濟，又沒有辦法拉高人民薪資，只好喊凍漲。這種昨非今是、自我打臉的丟臉的事，只有民進黨做得出來。

高思博強調，從前總統馬英九到新北巿長朱立倫，國民黨擅長拚經濟，成績有目共睹。他身為台南子弟，了解在地問題，可以用新的國際觀念引導經濟發展，出來參選就是要替台南鄉親拚經濟。

高思博指稱，這20多年來，別的城巿擁有的福利、建設，台南通通都沒有。台南人值得過得更好，台南需要改變，未來才能有更好的生活。

(中時 )

被指參與市府一級主管決策群組 … 埔里鎮公所18標案投標價等於底價…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。