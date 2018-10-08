南市重陽敬老金 納入55歲至64歲原住民長者

今年台南市政府重陽敬老禮金除持續發給65歲以上長者外，還新增55歲至64歲原住民長者，總計發放28萬1608人。（洪榮志攝）

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重陽節將至，今年台南市政府重陽敬老禮金除持續發給65歲以上長者外，還新增55歲至64歲原住民長者636人，總計發放28萬1608人，總金額2億8000多萬元，9日將透過各銀行、郵局或農會等金融金構以匯款方式發放。

市府社會局說，65歲以上至99歲長者及55歲至64歲的原住民長者，今年每人發給敬老禮金1000元；今年剛滿100歲的人瑞，則發放1萬元敬老禮金及市府賀匾，超過百歲的人瑞也另有賀禮祝褔。

社會局統計，今年台南市符合領取重陽敬老禮金的長者共有28萬1608人，100歲以上的人瑞共有243人；其中，超過100歲者有152人，含女性94人、男性58人；剛滿100歲有91人，含女性56、男性35人，最高齡的長者是將軍區109歲的陳响。

社會局指出，今年重陽禮金的發放條件為6月19日以前設籍台南市，且9月17日以前續住未遷出仍健在的長者；另1963年10月17日以前（含當日）出生的55歲至64歲原住民長者，以及1953年10月17日以前（含當日）出生者的65歲以上長者，也都是符合發放的對象。

社會局長劉淑惠指出，為保障原住民長輩的權益，台南市目前已納入55歲以上原住民的福利，計有老人裝置假牙、老人免費乘車、敬老卡、愛心手鍊等，但為周全55歲以上原住民福利，今年特別再納入重陽敬老禮金褔利。

劉淑惠還強調，台南市重陽敬老禮金的發放除由各金融機構轉帳匯款外，為照顧行動不便或其他因素無法到各金融機構開戶的長者，也會請各區里幹事親自到府發送，以確保每位長輩的權益。

(中時 )

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