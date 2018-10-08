羽球對於自己的意義…… 戴資穎這麼說

對戴資穎(右)來說，羽球已經是她生活的一部分，和自己密不可分。(陳筱琳攝)

友善列印
中時電子報
／台北報導
上台接受問答，戴資穎(右起)、王子維、李洋、李哲輝、吳柳螢及陳炳順的互動相當有趣。(陳筱琳攝)

羽球裝備品牌VICTOR勝利成立50周年，這星期在華山文創園區4B館舉辦為期6天的特展，今天舉辦開展記者會，不只世界球后戴資穎、國內男單好手王子維、雅加達亞運雙打組合李洋/李哲輝，馬來西亞奧運混雙銀牌搭檔陳炳順/吳柳螢也特地前來站台，6位選手在台上進行小遊戲，互動相當逗趣。

6位選手被cue上台進行問答小遊戲，主持人先考考選手們關於熟悉的羽球的小常識，其中兩題是羽球有幾根羽毛，以及羽球的毛是用什麼動物的羽毛，選手們都完美答對，隨後是開放式答案的問題，就是用一個字形容與球隊自己的意義，戴資穎的答案是「生活」，她解釋：「自己從小到現在接觸羽球很長一段時間，是我每天都必須接觸的事物，可以說是已經融入我的生活了。」

羽球》勝利羽球50年特展免費進場 快來抽戴資穎積木人偶！
羽球》結束療程 大馬羽協主席：李宗偉已返家休養

王子維則形容羽球對他來說是「夢想」，「能夠每天為羽球這個夢堅持下去，我覺得是很值得高興的事情。」而李洋的答案的相當有趣，他填上「手機」這個名詞，他補充：「自己從小五開始練羽球，也是那個時候有了第一隻手機，現在人離不開手機，所以我覺得羽球也像手機一樣，離不開我的生命了。」

李哲輝的答案也很特別，他形容羽球就是「家人」，陳炳順和吳柳螢不愧是搭檔，兩人不約而同選擇「生命」這個詞來形容羽球對自己的意義，因為兩人同樣從事羽球運動很長一段時間，陳炳順並說：「如果沒有打羽球，不知道自己能做什麼，可以說羽球給了我一切。」

(中時電子報)

羽球》結束療程 大馬羽協主席：… 桃園市體育展演會13日陸軍專科學…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。