羽球對於自己的意義…… 戴資穎這麼說

2018年10月08日 16:07 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

上台接受問答，戴資穎(右起)、王子維、李洋、李哲輝、吳柳螢及陳炳順的互動相當有趣。(陳筱琳攝)

羽球裝備品牌VICTOR勝利成立50周年，這星期在華山文創園區4B館舉辦為期6天的特展，今天舉辦開展記者會，不只世界球后戴資穎、國內男單好手王子維、雅加達亞運雙打組合李洋/李哲輝，馬來西亞奧運混雙銀牌搭檔陳炳順/吳柳螢也特地前來站台，6位選手在台上進行小遊戲，互動相當逗趣。

6位選手被cue上台進行問答小遊戲，主持人先考考選手們關於熟悉的羽球的小常識，其中兩題是羽球有幾根羽毛，以及羽球的毛是用什麼動物的羽毛，選手們都完美答對，隨後是開放式答案的問題，就是用一個字形容與球隊自己的意義，戴資穎的答案是「生活」，她解釋：「自己從小到現在接觸羽球很長一段時間，是我每天都必須接觸的事物，可以說是已經融入我的生活了。」

王子維則形容羽球對他來說是「夢想」，「能夠每天為羽球這個夢堅持下去，我覺得是很值得高興的事情。」而李洋的答案的相當有趣，他填上「手機」這個名詞，他補充：「自己從小五開始練羽球，也是那個時候有了第一隻手機，現在人離不開手機，所以我覺得羽球也像手機一樣，離不開我的生命了。」

李哲輝的答案也很特別，他形容羽球就是「家人」，陳炳順和吳柳螢不愧是搭檔，兩人不約而同選擇「生命」這個詞來形容羽球對自己的意義，因為兩人同樣從事羽球運動很長一段時間，陳炳順並說：「如果沒有打羽球，不知道自己能做什麼，可以說羽球給了我一切。」

(中時電子報)