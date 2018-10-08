幫助孩子愛上數學！啟發無限的思考力

2018年10月08日 15:58 中時電子報 綜合報導

擔任知名連鎖烘焙店技術督導的怡然，一開始是麵包師傅，每天忙著揉麵團、計時、記錄，而後成長為帶領八十位同仁及十個門市的督導——他是KUMON孩子，也曾是一個數學成績極差，十分懼怕數學、害怕思考的學生。

當年，怡然進入KUMON學習一段時間後，老師幫助他從會的地方開始學起，引導思考，扎穩數學的基礎能力；信心建立之後，終於不再逃避數學，擁有更多面對與挑戰的勇氣，這些態度不僅對職場生活有幫助，他更將這股精神回饋在即將投入職場的建教學生身上。

李家同教授曾經提到：「現階段某些老師喜歡考倒學生，但這做法對於大部分的學生都有負面的影響，使他們對學習感到恐懼。」有些老師為了讓學生在考試成績上贏過別人，刻意教得難一點，讓所有學生盡量學得更多、更充足。請想想：這樣的因果關係，會不會適得其反？

曾擔任十二年國教數學領域課綱召集人的台大數學系張鎮華教授曾說：「考得容易，學生不會變笨；考得難，他們也不會變聰明。」孩子不是為了考贏別人而學習，我們應該讓孩子了解的是：如何學好數學，一步步享受學習數學的樂趣，並將這樣的精神學以致用。

KUMON發現，許多孩子上課時好像都聽得懂老師的教導，當下也可以做一些練習題，然而回家之後，不僅無法將上課所學融會貫通，甚至有忘記的情況；大部分高成就的學生對於「追求分數」有興趣，但對於「追求數學問題」沒興趣。

為了提升學習動機，KUMON數學最大的特點，就是幫助孩子設立目標，可以輕輕鬆鬆地學習高中、大學數學，並思考達成此目標所需要的能力。KUMON依照每個孩子的自身能力、學習脈絡，將學習課題分為許多縝密而細小的階段，逐步引導孩子練習；在這樣的學習過程中，即使遇到「第一次做的題目」，孩子也能循序釐清頭緒、自行解題，培養充分的思考力。

身為督導的KUMON孩子怡然說：「當初KUMON老師引導我面對數學的精神，沒想到現在的我，竟將它回饋在這群即將踏入社會的建教學生身上，用以面對未來職場的各式挑戰。」KUMON呼籲，唯有讓孩子愛上數學，讓他們從自己會的地方開始學起，一步步進入更艱深的領域，用引導教學，讓孩子主動參與、學習，建立自信和興趣，如此一來，便可逐步啟發孩子的自主思考力，幫助他們擁有「一生可以帶著走」的關鍵能力。

(中時電子報)