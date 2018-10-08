賈靜雯親自回應！今晚去不去周遊婚禮

2018年10月08日 16:23 中時 洪秀瑛

資深製作人周遊與李朝永今晚將在典華會館再辦婚禮，原先邀《飛龍在天》的黃少祺、江宏恩、賈靜雯、韓瑜等演員當花童，周遊日前抱怨，自己親自打給賈媽媽，最後卻是經紀人回覆說當天工作滿檔，導致周遊怒批賈靜雯「不會做人」。

賈靜雯和弟弟賈子宸今出席記者會。（洪秀瑛攝）

賈靜雯今出席自家麻醬麵品牌「賈以時日」記者會，被問到周遊一事，她表示：「她是最好的前輩，我們做晚輩的，她說什麼就是什麼。」解釋自己很早就跟周遊說過有工作，「她也都理解，老人家嘛，比較真性情，她真的希望身邊的人都給祝福，婚禮祝福除了人到之外，誠意到也是一種表現方式。」

賈靜雯現場做拌麵。（洪秀瑛攝）

外傳下月底將與修杰楷補辦海島婚，賈靜雯口風仍緊：「我的婚禮都被大家安排好了，我也沒話講，有消息會第一時間通知大家。」她昨過44歲生日，夫妻倆除了共度浪漫晚餐，修杰楷也送了一對夫妻手環。

賈靜雯弟弟衛斯理原叫賈鵬禮，現已改名賈子宸，麵食品牌是姊弟倆第一次創業，但主要由賈子宸主導，職稱為品牌總監，資本額約2000萬，他為副業親力親為，「姊姊拍了3支影片，情義相挺」。被問賈靜雯婚禮，他也三緘其口，表示很多細節不知道，至於他和老婆朱芯儀是否補辦？他說前陣子參加柯佳嬿婚禮，曾認真想過給老婆一個浪漫婚禮，但自己怕麻煩暫沒打算，夫妻倆已有2個兒子，沒再拚第3胎計畫。

(中時 )