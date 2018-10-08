好的英文讀解力 讓孩子成為快樂國際人

2018年10月08日 16:00 中時電子報 綜合報導

生活在天涯若比鄰的現代，英文不僅是世界共通的語言，更早已是國際間一項重要的溝通工具。由於少子化的影響，一般家長對孩子的期望普遍提高，因此在經濟條件許可的情況下，很多家長會選擇雙語幼兒園或美語補習班，讓孩子從小接觸英語，和外師進行一般的生活會話。然而，光是口語溝通是不夠的，因為除了一般對話之外，能夠順暢處理大量的英文文書、可以閱讀與書寫具有深度的英文文章等，都是活躍於國際社會所必備的英文能力。

KUMON期盼每個孩子都能擁有高度的英文讀解能力，掌握各種多元新知，藉此培養對事物的見解，增進思考力，期待每個孩子都能成為具有國際觀的人，富有高水準的知性與涵養。

伯忠三歲的時候，媽媽就帶他到KUMON教室來學習，由於在學習過程中獲得很多樂趣，因此他很喜歡來KUMON教室。在所有科目之中，伯忠最喜歡的是英文，因為KUMON英文教材的內容包含了童話、自然科學、世界文化、各國美食等豐富知識，而高中教材以上的原文文章和故事，更讓他覺得精采又有趣。

透過KUMON英文教材，伯忠不僅了解更多西方文化的內容與知識，培養感受力，更藉由大量閱讀培養高度的英文讀解能力。不僅開拓了國際視野，更幫助他將生活與學習實際結合，將知識內化，真正享受學習。

伯忠現在已經升上國中，他分享自己在KUMON學習最大的幫助，就是對學校課業能很快就理解，尤其是在超越學年學習之後，他擁有更多的自信，也學會自己思考、獨當一面。不僅爸媽一點也不擔心他往後的升學問題，他也不必像其他同學放學後必須趕補習班，因為透過KUMON的學習，他已擁有了迎戰未來的競爭力！

(中時電子報)