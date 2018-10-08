別當直升機父母！讓孩子學會自己解決問題

2018年10月08日 16:01 中時電子報 綜合報導

「媽咪，這個我不會！」當孩子遇到問題向您求助時，您都如何回應？如果直接告訴孩子答案，問題雖然會立刻得到解決，但孩子也因此失去自行想辦法的機會，久而久之容易養成依賴心，往後只要一遇到問題就直接尋求幫助，缺乏獨立思考與解決問題的能力。

KUMON希望培養孩子自己解決問題的能力，因此，如果在學習過程中遇到問題，老師不會直接告訴孩子解題方法，而是給予適當的提示與引導，像是建議孩子參考教材中的例題，或檢視已經學會的類似題目，自己嘗試著想想看。

透過老師的引導，孩子通常都能順利克服困難，並從中體會「靠自己解決問題」的喜悅。KUMON透過讓孩子體會「我會自己做了！」的喜悅，享受學習的快樂，更在過程中培養自學自習的能力，以及思考力和解決問題的能力，因而對自己更有信心、更樂於嘗試面對，這就是孩子自學自習的驅動力。

2歲開始來KUMON學習的寰廷，家長十分認同公文式教育的理念和方法，讓孩子從小在家有固定書寫KUMON教材的時間，並灌輸孩子「今日事今日畢」的觀念。寰廷就讀幼兒園中班時，有幾次沒有先做完該做的事，以致耽誤了上床睡覺的時間，家長雖然心疼，但為了建立孩子良好的習慣，仍堅持他必須遵守原則與規定；直到現在，寰廷總能堅守習慣，會先完成該做的事，很懂得時間分配。

在家長與KUMON老師的共同陪伴與鼓勵下，寰廷在小學四年級時，就已經超越十個學年，學到了大學程度的數學，表現非常優異。爸爸認為KUMON帶給孩子最大的幫助，除了幫助孩子奠定紮實的能力，更重要是培養孩子不依賴、不氣餒、會試著自己解決問題的自學自習能力，而這才是孩子真正受用一生的能力！

(中時電子報)