永慶不動產號召百店千人 捐百萬作公益

2018年10月08日 17:42 中時 盧金足

衡山基金會董事長劉坤炳（左3）代表回頒感謝狀，由永慶慈善基金會董事林志雲（中）代表領受。（圖／永慶不動產提供）

永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產中區經管會參與衡山行善團志工，幫助修繕清潔身障家庭居所。（圖／永慶不動產提供）

永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產中區經管會，投入「愛圓滿接力」公益行動，中興大學聯合衡山基金會舉辦「愛從家開始」衡山公益演唱會，號召三品牌中彰雲投4縣市200門市、3000名夥伴支持公益，踴躍捐出善款認購公益演唱會門票，門票認購金額合計高達125多萬元，將用於幫助衡山基金會修繕弱勢族群的居所，作為「衡山之家」的籌建經費。

演唱會現場也進行捐贈儀式，由永慶慈善基金會董事林志雲代表捐贈，衡山基金會董事長劉坤炳代表領受，衡山基金會回頒感謝狀表示感謝。

不少社會上弱勢及身心障礙家庭的居所，常有屋內漏水、牆面斑剝、或廚房衛浴設備老舊破損等急需改善的情形，不僅居住不便，更容易導致衛生安全疑慮，但往往礙於經濟因素，無法修繕。

衡山基金會長期協助弱勢族群的居家清潔修繕，經費來自各界的愛心捐款，但近年募款進度緩慢，再加上「衡山之家」龐大的籌建經費，因此想藉由公益演唱會募得更多善款。

對此，永慶不動產中區經管會會長陳立信表示，得知衡山基金會的困難後，立即號召三品牌夥伴一起認購演唱會門票，公益行動能有這樣的成績，感謝夥伴對公益的支持，感謝永慶不動產台中勤美館前加盟店店東王天佑擔任統籌，邀請到上千人一起來參與。

他期盼此次的公益行動能「為善欲人知」，藉此拋磚引玉，讓更多人知道社會上仍有許多弱勢的朋友需要被幫助，未來也會持續邀請各界的善心人士，一起有錢出錢、有力出力，幫助社會上各個角落的弱勢族群。

衡山公益演唱會邀請到純粹歌姬「朱俐靜」、創作女聲「鄧福如」、創作才子「蔡旻佑」、R&B女力新星「吳卓源」、嘻哈界人人有功練「韓森」、「小人」，歌手們一現身舞台，立刻High翻全場聽眾。。

演唱會也播放今年8月永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產中區經管會參與衡山行善團志工、幫助修繕清潔身障家庭居所的紀實影片，三品牌及衡山志工人數合計約80人。

參與志工的台慶不動產中區經管會會長林威志表示，三品牌的志工夥伴凝聚一處，依照專家指示協助修繕外，也幫忙清洗門窗、粉刷牆面，恢復原本住家應有的基本功能，重新擁有一個乾淨、安全的居住空間。

中區永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產長年投入公益回饋在地，響應十方啟能中心公益活動，陪伴身心障礙兒童出遊、進行戶外教學，捐贈物資到偏鄉學校、舉辦城鄉學童交流，或舉辦公益路跑、公益園遊會，所得捐助地方社福團體或弱勢族群。

自今年初至今，中區三品牌的公益志工人數已超過3千人次，公益服務時數超過1萬5000個小時，永慶成立以來不僅提供專業房仲服務，更成立永慶慈善基金會，積極參與公益，深入社區回應在地需求，長年關注獨居長者、身障家庭、偏鄉教育等社會議題。

永慶發動集團旗下千店萬人投入「愛圓滿接力」公益計畫，服務遍及全台，未來，永慶將持續號召團隊加入志工行列，為台灣注入更多正面能量。

(中時 )