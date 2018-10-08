埔里鎮公所18標案投標價等於底價 鎮代按鈴檢舉

2018年10月08日 16:11 中時 廖肇祥

埔里鎮民代表何惠娟（左）召開記者會，指埔里鎮長周義雄卸任前公所6月至9月工程標案爆量，得標廠商與鎮公所高層有密切關係。（廖肇祥攝）

埔里鎮6月至9月道路改善工程密集施工，埔里鎮民代表何惠娟指出，許多路況良好路段照樣刨除重鋪，施工速成，品質不良。（圖／民眾提供）

埔里鎮民代表何惠娟至南投地檢署按鈴檢舉，指埔里鎮公所近3個月工程標案爆量，18件投標價與底價相同，疑點重重，將交由司法調查，讓真相大白。（圖／民眾提供）

埔里鎮民代表何惠娟8日召開記者會，並至地檢署按鈴檢舉，指埔里鎮公所3個月內總工程發包件數竟高達108件，其中有18件在第一標時，投標價格竟與底價相同，這108案件中，99％的決標價格，與底價差距不到5％，決大多數標案都是特定廠商輪流投標，相較前鎮長馬文君最後任期的3個月，工程案共發包僅20件，差距極端懸殊，何惠娟表示，埔里鎮公所5月已來黑箱墊付追加8750萬元，這些民脂民膏，投注在近3個月爆量的「道路改善」工程，因趕著驗收，工程品質低落，合理懷疑埔里鎮公所高層短期內以墊付案加爆量標案策略，在短期內撈錢，她已將具體事證交給南投地檢署，要透過司法讓官商勾結惡形惡狀真相大白。

何惠娟曾任5屆鎮民代表，上週已先召開一次記者會，指埔里鎮長周義雄與代表會正、副主席私下和議，未經代表會臨時會表決同意，通過8750萬元的追加墊付案，打破歷任埔里鎮長記錄，接著埔里鎮馬路刨除、鋪柏油工程暴增，很奇怪的是，多條路況良好的道路照樣刨除重鋪，更有道路汙水道工程尚在進行的路段重新鋪設，不到一周又被挖掘坑洞，而多條路段施工速成、品質不良，因感到疑惑，調閱政府電子採購網相關資料，發現許多令人難以置信的巧合與疑點。

何惠娟在服務處詳列圖表，指從6月到9月埔里鎮公所招標工程件數達108件，其中非補助款達75件，對照前任鎮長馬文君看守期的3個月（99年6月1日至99年9月30日），當時工程案共發包僅20件，差距不但非常的懸殊，這3個月發包總工程金額高達1億5千多萬元。

而更讓人匪夷所思的是108件發包案件中，竟有18件包商投標價格與底價（第一標）相同，有107案廠商投標的金額，都是底價95％金額以上（另外1％的廠商來自外地，係以底價70％價格得標，顯見其他標案疑點重重）。何惠娟指出，熟悉政府採購案的工程界人士向他透露，這比「博杯簽樂透還準」，這代表了埔里鎮公所高層與包商勾串，為了讓工程儘速發包驗收而洩露底價，藉此圖利特定廠商。

何惠娟表示，他查訪工程業界，得到「這幾年來，外地廠商很難標到埔里鎮公所公共工程，因為都是某些跟鎮公所、代表會高層關係良好的人在標，外地廠商很難標到」如果公共工程都是少數人壟斷，欠缺競爭者，所造成後果會是工程品質不良，花更多民脂民膏來做善後，甚至進到貪婪者的口袋，而依法行事的廠商員工權益被不公平的人為因素所犧牲，劣幣驅逐了良幣。

何惠娟表示，她已掌握近3個月得標大戶資料，幾乎與埔里鎮公所高層有連帶關係，鎮公所高層依序藉由黑箱墊付、爆量招標、速成道路改善工程，在即將改朝換代前，圖利特定包商，虛擲人民的納稅錢，她也強調，選在此時檢舉公所與選舉無關，而是鎮民代表會受鎮民託付原本應監督公所，但公所為了規避監督，將原本應在10月舉行的定期會延到選舉後才召開，不得已只好在鎮長卸任前公開此事，並向南投地檢署按鈴檢舉，將資料交給司法進行調查，讓一切真相大白。

面對鎮民代表檢舉，埔里鎮長周義雄手機不接尚未獲得回應，埔里鎮公所主任秘書黃木良表示剛上任兩週，並不清楚招標案細節，詳情仍要問鎮長。

(中時 )