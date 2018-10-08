從單字、例句到原文小說，一路前進

2018年10月08日 16:06 中時電子報 綜合報導

「同學們，請大家回去把英文課本第二段及第三段背下來，我們下堂課要考默寫！」課堂上，英文老師這麼交代著。當時就讀小二的邱業倫對英文課文一知半解，根本不懂詞意，更遑論把課文背起來。因為總是聽不懂老師所教的，上英文課發呆成為他最常做的事，媽媽為了拯救他的爛英文，便把業倫帶到KUMON教室學習。一開始業倫很排斥，但KUMON英文教材搭配使用的點讀筆，又令他覺得頗為有趣，學習起來不那麼無聊了。

透過點讀筆的使用，不僅可以隨時反覆聆聽英文發音，更像生活在充滿英文的環境中。業倫會跟隨點讀筆反覆讀唸，培養他的語感能力。再加上編序性的KUMON英文教材，每個進度之間的難度差異不大，書寫過程中，學習內容會不知不覺地加強，循序漸進增強讀解能力。加上教材裡的童話、寓言故事，皆有英文文法的運用，反覆閱讀下，業倫的英文愈來愈強，連學校老師都驚訝於他的快速進步。短短幾年內，業倫完成了英文的最終教材，不僅強化了他對學習的信心，也能夠輕易看懂英文文章、靈活運用英文。目前就讀高一的他，已建立了聽、讀、寫的核心技能。

目前就讀中山大學外文系的柯姵玟，三歲時，媽媽帶著她加入KUMON英文的學習。在接受採訪時，姵玟分享她喜歡英文是從學習公文式英文開始的。從5A～M共17個階段的教材，藉由配合點讀筆，隨時點讀來培養音感，從常見字彙開始，循序漸進到句子、對話，達到英文「形、音、義」結合的能力，並隨著閱讀量的提升，讓她可以從句型結構的學習，養成獨立造出英文的句子。

每當姵玟閱讀英文文章，總覺得特別有趣，正因如此，奠定了她的英文基礎能力，讓她開始喜歡學習，英文成績也始終超前數學、國語等科目。當時她便立定志向，希望未來朝著自己的興趣發展，提高英文專業能力。很幸運的，她考上了中山大學外文系，朝夢想的方向又邁進了一步，不僅可以提升語言的專業力，未來也能從事語言相關工作。

想要學好語言，就得將它運用在日常生活中，KUMON教材融入了生活常見情境及字彙，讓孩子輕鬆將所學運用於日常，實際體會聽得懂、看得懂，並能實際用得上英文，讓孩子更樂於接觸英文。建立讀解能力之後，孩子將來便能運用所學，輕鬆掌握國際新知，有能力成為更好的自己。

(中時電子報)