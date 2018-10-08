善用工具 讓語言學習效果加倍！

2018年10月08日 16:06 中時電子報 綜合報導

每個幼兒都具有無限潛能，像一塊吸收力絕佳的海綿，從出生起就大量吸收外界給予的刺激，不斷學習與成長。回想幼兒在牙牙學語的階段，都是不斷聆聽周遭人們的話語，再學著發出相同的聲音，並在過程中累積出詞彙量。任何語言學習也是一樣，必須透過反覆地聽、讀、說，才能達到最佳學習效果。

KUMON非常重視幼兒時期的學習，藉由聽與閱讀的方式來大量「輸入」。先從可以愉快學習的「聽力」開始，讓孩子跟著朗讀，而KUMON的點讀筆就是協助孩子學習的最佳幫手。年紀愈小的孩子通常愈會模仿，使用點讀筆練習聽力與朗讀，每個孩子都能學會很好的發音、腔調與表達能力，家長不必擔心自己的發音不夠完美而影響孩子的學習。

透過點讀筆搭配KUMON國語及英文幼兒教材，能引導孩子開始對那些自己還不認識的字產生興趣。通過「聽、複誦、一起讀」的方式，孩子可以靠自己學習，不斷提升與閱讀能力相關的朗讀能力。通常我們在理解文章內容之後，才能夠劃分段落，並以正確的聲調與適切的速度來朗讀，如果孩子無法順暢朗讀出單字或句子，即表示他對於內容還不太理解。

語言的完整學習，必須用耳朵聽、用眼睛看、發出聲音朗讀、用手書寫，讓書面的文字和口語的聲調，有如完全融入我們的身體般，就能牢牢記住所學，自然而然地運用它。

(中時電子報)