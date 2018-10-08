大膽！神明面前交易毒品 眼尖警一次逮4人

三重分局員警巡邏時發現陳姓犯嫌員見警神情緊張，遂前往攔查，嫌犯一度想把毒品隨處丟下，卻因為毒品撞到公廟金爐彈回嫌犯身旁，被眼尖的員警發現遭逮。（高彥哲翻攝）

友善列印
中時
高彥哲

新北市三重區光興街6日晚間10時45分一處宮廟前，巡邏員警發現有可疑人士見員警神情緊張遂前往攔查，盤查時嫌犯一度想把交易的毒品隨處丟下，卻因為毒品撞到宮廟金爐彈回嫌犯身旁，被眼尖的員警發現遭逮；同一時間就在宮廟旁違停一輛小客車，員警也在車內發現毒品，將車上3人即逮捕偵辦。

警方表示，三重派出所副所長張謝佛、警員張庭榕、劉昱宏當時執行巡邏勤務，經過三重區光興街瑤池金母廟時發現1名男子神情緊張，準備騎車離去，隨即上前盤查，過程中犯嫌趁員警不注意想將身上的毒品丟在向宮廟內躲避偵緝，卻因為碰撞到金爐底座發出聲響，被眼尖的員警發現後上銬逮捕，並查獲0.5克的安非他命。

在查緝過程當中，員警又在宮廟旁見到一輛違停的黑色租賃轎車，懷疑與攜毒男子有所關聯上前盤查，發現陳姓駕駛（31歲）、邱姓女子（23歲）也都有毒品前科，在駕駛座下方發現手機盒，盒內發現2包安非他命（4.69克）及吸食器1組、殘渣袋2個，將車上3人全部逮返偵辦。

攔查員警方起初懷疑2組毒品人士有上下游關係，但經調查後才發現雙方互不認識；先被查獲的陳男供稱，是跟另名上游約在宮廟前買毒品，另一組陳男則聲稱是從桃園載邱女要返家，否認租賃小客車內的毒品及吸食器為他們持有，兩組人買並無關係，訊後依照毒品罪嫌將4人送辦，並持續追溯毒品來源。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )

南市重陽敬老金 納入55歲至64歲… 毅嘉科技董座黃秋永涉內線交易 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。