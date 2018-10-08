大膽！神明面前交易毒品 眼尖警一次逮4人

2018年10月08日 16:17 中時 高彥哲

新北市三重區光興街6日晚間10時45分一處宮廟前，巡邏員警發現有可疑人士見員警神情緊張遂前往攔查，盤查時嫌犯一度想把交易的毒品隨處丟下，卻因為毒品撞到宮廟金爐彈回嫌犯身旁，被眼尖的員警發現遭逮；同一時間就在宮廟旁違停一輛小客車，員警也在車內發現毒品，將車上3人即逮捕偵辦。

警方表示，三重派出所副所長張謝佛、警員張庭榕、劉昱宏當時執行巡邏勤務，經過三重區光興街瑤池金母廟時發現1名男子神情緊張，準備騎車離去，隨即上前盤查，過程中犯嫌趁員警不注意想將身上的毒品丟在向宮廟內躲避偵緝，卻因為碰撞到金爐底座發出聲響，被眼尖的員警發現後上銬逮捕，並查獲0.5克的安非他命。

在查緝過程當中，員警又在宮廟旁見到一輛違停的黑色租賃轎車，懷疑與攜毒男子有所關聯上前盤查，發現陳姓駕駛（31歲）、邱姓女子（23歲）也都有毒品前科，在駕駛座下方發現手機盒，盒內發現2包安非他命（4.69克）及吸食器1組、殘渣袋2個，將車上3人全部逮返偵辦。

攔查員警方起初懷疑2組毒品人士有上下游關係，但經調查後才發現雙方互不認識；先被查獲的陳男供稱，是跟另名上游約在宮廟前買毒品，另一組陳男則聲稱是從桃園載邱女要返家，否認租賃小客車內的毒品及吸食器為他們持有，兩組人買並無關係，訊後依照毒品罪嫌將4人送辦，並持續追溯毒品來源。

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(中時 )