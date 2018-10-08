毅嘉科技董座黃秋永涉內線交易 趁公司買庫藏股賺價差遭起訴

毅嘉科技董事長黃秋永。(圖/洪錫龍)

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股票上市公司「毅嘉科技」董事長黃秋永、財務經理黃彥翔，因在2016年1月間得知公司將買進庫藏股的利多訊息，在公司公告重大訊息的18小時內，各買進1216張、276張股票及1200張權證，獲得擬制性獲利159萬多元、獲利47萬多元，涉嫌內線交易。台北地檢署今依違反證交法起訴黃秋永2人，因2人認罪，並繳回犯罪所得，請求法官減輕其刑。

金管會發現，2016年1月間毅嘉收購自家庫藏股，但包括董事長黃秋永在內的多名高階經理人事先得知此一利多訊息，涉嫌利用親友帳戶買股賺取價差，移送檢調偵辦。

台北地檢署去年10月兵分16路到台北市、桃園市等地，搜索毅嘉公司及黃秋永等多名涉嫌人住處，約談董事長黃秋永17人。但黃秋永則因人在國外未到案，返國後才接受檢調約談。

檢方查出，黃秋永、黃彥翔2人在2016年1月6日接獲董事會開會通知，得知公司將買進自家庫藏股，公司在同年1月14日下午公告重大訊息。

依規定，公司內部人從1月6日得知公司買進庫藏股的重大消息至公告重訊後的18小時內，也就是1月16日上午9時16分為止，都屬於「限制交易時間」，在這段時間買賣股票，均觸犯證券交易法之內線交易罪。

黃秋永在這段限制時間內，買進1216張毅嘉股票，因未賣出，估算他獲取的擬制性獲利為159萬6188元；另黃彥翔則分別購進170張、106張毅嘉股票及1200張權證，他因有賣出，估計獲利為47萬1450元。

黃秋永2人因自白認罪，且各繳回犯罪所得，檢方依證券交易法規定請求法官減輕其刑。

毅嘉1983年從一家代工生產橡膠按鍵的小公司，成為國際手機按鍵領域重量級的供應商，由於具有按鍵、軟板、鎂鋁合金機殼及光學影像模組的科技，為蘋果電腦等國際知名大廠客戶，現為本土第二大軟板供應商。

(中時 )

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