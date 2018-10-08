桃園市體育展演會13日陸軍專科學校熱鬧登場

桃園市體育展演會13日陸軍專科學校熱鬧登場。(桃園市體育局提供)

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中時電子報

桃園市政府8日宣布13日將在陸軍專科學校舉辦「2018 All Around You 桃園體育展演會」。副市長游建華表示，為了讓桃園市市民體會運動樂趣、培養運動習慣，特別舉辦這次表演會，讓市民感受不同體育領域獨特魅力，整個活動將展現出最具桃園運動代表性的精采表演。

除了教育部體育署連續辦理4年的全國性體育表演會之外，桃園市係全國縣市首辦，以體育運動結合知名主持人及歌手串聯表演，更結合國防體育戰技表演，讓這場體育展演成為一場力與美特有的呈現，節目內容絕對是精采可期。

游建華說，2018桃園體展會的表演項目中除了跑酷，都是由桃園在地學校及團體擔綱演出，包括戰鼓、刺槍術、柔道、跆拳道、空手道、競技啦啦隊、韻律體操、獨輪車、扯鈴及武術等，活動也將結合郭彥均、陳芳語、賴銘偉、袁詠琳及吳卓源等多位歌手及藝人共同演出。

主辦單位強調，這次體育展演會活動特別將桃園傑出體育團隊表演結合知名藝人歌手，載歌載舞，舉辦地點更特別選在平日不輕易對外開放的陸軍專科學校體育館，不僅是桃園首次舉辦，更是率全國各縣市之先！請桃園的市民朋友把握這1000席的難得機會，踴躍上網索票，今年桃園體育展演會絕對讓桃園市民朋友不虛此行。

(中時電子報)

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