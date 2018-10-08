花蓮》「秋香姊」選舉看板遭噴漆面目全非 逮人怒提告

2018年10月08日 16:25 中時 許家寧

王秋香的選舉看板圖像被噴漆噴得面目全非，向警方提告。（翻攝臉書）

（16:45更新內文）花蓮新城鄉北埔村長參選人王秋香，7日放置路旁的競選堡壘遭人破壞，除了人像和姓名遭噴得面目全非，還留言「你沒有用人」等字句，王秋香與社區志工一早發現，氣得報警揪兇，譴責破壞行為，警方今日下午將林姓男子依公然侮辱和毀損罪函送法辦。

爭取「三連霸」的北埔村長王秋香，選戰放置在北埔路一間麵包店前的競選「木樁型廣告看板」，昨天清晨被發現遭人破壞，警方接獲報案後，調閱監視器發現一名頭戴棒球帽、騎乘單車的林姓村民涉有重嫌，昨晚8點將他約談到案，林男坦承犯行，並主動交出噴漆等證物。

村民暱稱「阿香」、「秋香姊」的王秋香今天下午完成筆錄後，決定不姑息破壞行為，警方完成訊問後依公然侮辱和毀損罪將村民函送花檢署偵辦；對於警方快速破案，王秋香表示，身為村長要認真為鄉親服務，沒有要與人爭長短，希望大家平常心，互相尊重。

新城鄉北埔村為鄉內第一大村，61歲的王秋香2010年首度以無黨籍參選當選村長，服務獲得肯定，4年前再度連任村長，本次選舉共有3人參選，這次披藍袍尋求村長三連霸，面臨戴鈴珠、丁樹林挑戰，她強調服務不中斷，會努力爭取選民的支持。

(中時 )